- Potrivit unui studiu realizat recent, care a urmarit masurarea comportamentelor și emoțiilor romanilor, 8 din 10 romani sunt invidioși la locul de munca. Care sunt motivele lor? De ce sunt romanii invidioși la serviciu? 76% dintre romani pot invidia stilul de viața al celorlalți și aproximativ 46%…

- Romanii nu investesc in asigurari si nu sunt informati despre cat si ce anume acopera asigurarile lor. In jur de 46% nici nu au asigurari de bunuri, 64% nu au asigurare de viata, in timp ce 63% nu au o asigurare de boala/accidente, arata cel mai recent studiu „Comportamentul financiar al romanilor”,…

- Rata mare de fluctuatie a angajatilor este una dintre principalele probleme cu care se confrunta companiile din Romania. Numarul mare de locuri de munca disponibile in piata, dar si cresterea asteptarilor pe care le au candidatii de la un job au dus la o scadere dramatica a timpului mediu petrecut de…

- Romanii sunt tot mai nemulțumiți de situația economica și polica din Romania și tot mai mulți aleg sa plece la munca in strainatate. Problema devine deja una acuta, pentru ca din țara pleaca tocmai romanii care constituie forța de munca care asigura taxele și impozitele din care se intreține statul.…

- In lunile de vara, romanii au cumparat de la terminalele de tip self-service, cu pana la 30% mai multe roviniete decat in restul lunilor din an, august fiind luna cu cele mai multe roviniete vandute pentru autoturisme, peste 45.000 , arata un studiu transmis joi de SelfPay.

- Barbatii din Romania se situeaza pe primul loc la consumul moderat de alcool, cu aproximativ 8,2 bauturi pe zi, se arata intr-un studiu privind limita de siguranta in consumarea bauturilor alcoolice, arata o analiza internationala realizata pentru Global Burden of Disease Study. Pe locul doi se afla…

- Potrivit unui studiu publicat de Institutul pentru evaluarea sanatatii din cadrul Universitatii Washington, barbații romani beau cel mai mult alcool din lume. Același studiu indica faptul ca alcoolul este nociv, indiferent de cantitatea consumata.

- Romanii sunt printre cei mai deschiși in privința criptomonedelor. 12% dintre cei 1000 de romani care au participat la un studiu privind modul in care sunt percepute monedele digitale in Europa, Australia și Statele Unite, au afirmat ca dețint astfel de active.