- Persoanele cu trasaturi masculine sunt percepute ca fiind mai competente decat cele cu trasaturi mai degraba feminine. Acest lucru, sugereaza studiul publicat in jurnalul Psychological Science, ne-ar putea afecta in mod negativ judecata cand ne alegem liderii. Studiul a examinat „ingredientele vizuale”…

- Romanii sunt mandri de nationalitatea lor, iar majoritatea sunt de acord cu unirea Romania cu Republica Moldova, arata un sondaj Avangarde realizat pe circa 800 de respondenti, in perioada 15-17 noiembrie. Potrivit cercetarii sociologice, 85% din romani sunt personal mandri ca sunt romani, in…

- Incepand de joi, 29 noiembrie, ora 13.00 (Romania), tinerii de 18 ani se pot inscrie in runda a doua a concursului pentru permisele de calatorie gratuite. Persoanele selectate vor calatori prin Europa in vara anului viitor. Termenul-limita pentru inscrieri este marți, 11 decembrie 2018, ora 13.00. Dupa…

- Aproape 60% dintre romani se declara mai degraba de acord cu unirea Romaniei cu Republica Moldova, in vreme ce 27% sunt impotriva, conform unui sondaj Avangarde dat publicitatii miercuri. Potrivit sursei citate, la intrebarea "Dvs., personal, ati fi mai degraba de acord sau mai degraba impotriva unirii…

- Persoanele cu varsta de peste 16 ani, care au cel putin studii primare, vor putea fi cuprinse in programele de ucenicie pentru dobandirea competentelor corespunzatoare unei calificari de cel putin nivel 1, se arata intr-un comunicat de presa al Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM).

- Unul din patru romani are peste 10.000 de fotografii stocate exclusiv in conturi de social media, pe smartphone și in camera foto și aproape 87% dintre romani au pierdut cel puțin o data imagini cu valoare sentimentala din cauza ratacirii sau defectarii unui dispozitiv digital in care iși pastrau amintirile.…

- Daca ți-ai permite, ai prefera sa nu mai lucrezi? Multe persoane afirma ca ar alege o viața fara munca, daca ar avea aceasta opțiune. Numeroase studii indica insa faptul ca munca este esențiala pentru calitatea vieții noastre. Ocupația ne influențeaza fericirea, identitatea, statutul social, relațiile,…

- Peste jumatate dintre romanii utilizatori de internet (55%) cumpara online cel putin o data pe luna, remarcandu-se faptul ca persoanele cu educatie superioara fac acest lucru in proportie de 61%, iar cele cu un un nivel mediu si sub-mediu de educatie in procentaj de 50%, arata studiul cantitativ…