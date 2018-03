Stiri pe aceeasi tema

- De astazi a intrat in vigoare reglementarea Uniunii Europene care le impune constructorilor auto instalarea pe toate autovehiculele noi din categoriile M1 si N1 a sistemului eCall, care lanseaza automat apeluri de urgenta in caz de accident.

- Potrivit predicțiilor Zenith cu privire la Marketingul Programatic, 67% din reclamele digitale vor fi programatice pâna în 2019. Tot atunci, valoarea spațiilor publicitare vândute programatic va ajunge la 84,9 miliarde de dolari. În industria publicitara, automatizarea…

- Omul de Cro-Magnon avea un chip marcat de numerosi noduli benigni, dintre care unul mare in frunte: suferea in fapt de o boala genetica, potrivit unei echipe de cercetatori francezi condusa de doctorul Philippe Charlier, scrie AFP.

- Dupa ce au evitat timp de mai multi ani expansiunea Internetului, cheltuielile cu publicitatea pe televizor in SUA au scazut in 2017, pentru prima data dupa 2009, potrivit unui studiu publicat miercuri de firma de analiza a pietei eMarketer. Conform acestui studiu, in 2017 cheltuielile cu…

- 10 la suta din populatie are pe degete urme de cocaina si heroina, chiar daca nu au consumat niciodata droguri, este concluzia oamenilor de stiinta britanici.Ei au descoperit ca sursele contaminarii sunt... bancnotele.

- Angajatii de la stat din Coreea de Sud nu vor putea sa munceasca peste program, vineri seara si in weekend, nici daca vor, pentru ca Guvernul de la Seul intentioneaza sa opreasca automat toate computerele. Guvernul Coreei de Sud a introdus o noua initiativa legislativa pentru a-i obliga pe…

- Sapte din 10 angajati sunt mai fericiti la munca decat acasa, arata cel mai recent studiu facut de Reveal Marketing Research cu ocazia Zilei Internationale a Fericirii. In acelasi timp, sase din 10 romani se declara cu adevarat fericit, noteaza acelasi studiu.

- „Suntem foarte aproape de momentul in care majoritatea va vota in comisii niste legi, asa cum au fost facute ele de la bun inceput, n-as putea spune ca mai proaste decat au fost votate in prima faza, dar la fel de neinspirate, plus ca si lipsa de credibilitate creste, pentru ca exista acest argument…

- Marile companii digitale, precum Alphabet su Twitter, ar putea fi impozitate cu 3% din veniturile brute, in tara de unde provin utilizatorii, potrivit unui proiect al Comisiei Europene care va fi publicat pe 21 martie. Proiectul, care a fost vazut vineri de Bloomberg, prezinta cum aceasta…

- Plafonarea dobanzilor și rascumpararea creanțelor de catre datornici pot afecta sistemului bancar. Este avertismentul venit din partea guvernatorului Mugur Isarescu. Colegul meu, Daniel Coman, urmarește discuțiile dintre guvernatorul BNR ne da mai multe detalii.

- Intreruperea furnizarii apei potabile in urmatoarele zone este consecința unor lucrari de modernizare și reabilitare la rețeaua de distribuție a apei potabile. Chiar daca aceste lucrari creaza disconfort locuitorilor din zona, ele sunt necesare pentru imbunatațirea serviciilor oferite și pentru a asigura…

- Statul roman nu a incasat nicio taxa pentru circa 16% din tigaretele consumate anul trecut in Romania, ceea ce inseamna ca 2,8 miliarde de lei (echivalentul a 640 milioane de euro) au ajuns la retelele de contrabanda, potrivit unui comunicat al unui producator de tigari remis miercuri AGERPRES . Peste…

- Starea de bine sau, dimpotriva, stresul viitoarelor mame, influențeaza sanatatea bebelușilor. Specialistii au constatat o legatura clara intre felul in care se raporteaza o femeie insarcinata la bebelușul pe care il poarta in pantec și comportamentul acestuia de dupa

- Autoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii (ANCOM) a elaborat un chestionar care se adreseaza tuturor furnizorilor interesati de alocarea spectrului disponibil din banda VHF si UHF pentru servicii digitale terestre de radiodifuziune, documentul fiind in consultare publica…

- Nivelul de inteligenta ar putea fi masurat cu ajutorul unei probe de saliva sau al unei picaturi de sange dupa ce oamenii de stiinta au demonstrat, in premiera, ca IQ-ul unei persoane poate fi estimat printr-o simpla studiere a ADN-ului acesteia, informeaza digi24.ro.

- Pacientii care urmeaza un tratament in spital pentru infectii respiratorii sau urinare comune au un risc mai mare de a suferi un atac de cord sau un accident vascular dupa terminarea treatamentului, potrivit unui nou studiu, informeaza Press Association luni. Dupa ce a analizat datele…

- Vitamina D este recunoscuta pentru beneficiile sale de a susține sistemul muscular și osos, dar și de a ne proteja impotriva afecțiunilor respiratorii ori neurologice. Cu toate acestea, un studiu recent a scos la iveala faptul ca vitamina D ne-ar putea ajuta chiar și pentru a scadea riscul de cancer.…

- Pentru a aproba un proiect imobiliar de milioane de euro, Primaria Iasi a transformat doar pe hartie aleile dintre blocuri in strazi cu doua benzi de circulatie @ In ciuda faptului ca zeci de locatari din blocurile aflate vis a vis de Colegiul Costache Negruzzi au contestat in instanta avizul pentru…

- Cati oameni din Romania au tulburari psihice? Cifrele actuale arata ca 20% din romani sufera de tulburari psihice. Cele mai multe cazuri apar la adulti, la persoanele cu varsta peste 18 ani. Din cauza tulburarilor psihice multi ajung sa aiba probleme de sanatate mintala, sa aiba probleme in societate…

- Moldovenii au vorbit lunar in 2017 cate trei ore si 41 de minute la telefonul mobil. Numarul apelurilor este insa in scadere cu doua la suta fata de anul precedent. Durata medie a unui apel a fost de un minut si 40 de secunde.

- In ședința de CL Turcinești, cu o saptamana și jumatate in urma, in care s-a votat bugetul, primarul PNL al localitații a propus o serie de proiecte care au starnit controverse intre aleși. Mai exact, Dumitru Modrea a propus sa reabiliteze Primaria Turcinești pentru suma de 400.000, asta dupa…

- Potrivit unui studiu desfasurat in Germania , dar ale carui concluzii pot fi aplicate cu usurinta oricarei tari europene, 80% dintre copiii cu varste intre 12 si 13 ani sunt posesorii unui smartphone cu acces la Internet, intre 10 si 11 ani – 71%, intre 8 si 9 ani – 38%, iar intre 6 si 7 ani – 12%.…

- Nu se muta, dar se... extinde! Aceasta este propunerea de rezolvare a problemei spațiului din PMT. Primarul Nicolae Robu propune construirea unui nou corp de cladire pe CD Loga 1. Consilierii PSD cerusera studiu de fezabilitate pentru un centru administrativ modern.Nu se muta, dar se... extinde! Aceasta…

- Magazinele online din Romania inregistreaza una dintre cele mai rapide cresteri din Europa Centrala si de Est, din punct de vedere al numarului de vizite de pe terminale mobile, cu o medie de 41%, arata rezultatele unui studiu publicat, joi, de reprezentantii unei platforme de eCommerce din regiune.…

- 2,6 milioane de copii nou-nascuți mor anual in intreaga lume, in prima luna din viața, potrivit unui raport UNICEF publicat marți. Care sunt cele mai bune și cele mai rele 10 țari sa te naști.

- "Ca sa aplicam aceste timbre, producatorul trebuie sa cumpere utilajul și timbrul. Automat, prețul produsului va crește. Exista deja o reglementara europeana și naționala privind etichetarea produselor. Daca o punem pe culori și pe timbre, asta inseamna ca nu putem sa impunem oricarui alt producator…

- Se spune ca banii nu pot cumpara fericirea, dar sa fim sinceri, nu strica sa ai bani, in conditiile in care acestia sint vazuti ca un mijloc pentru a satisface mici (sau mari) dorinte. Un grup de cercetatori de la Purdue University a dorit sa vada de citi bani este nevoie pentru a fi multumit si linistit.…

- Pe fondul „febrei” de investitii in bitcoin si alte criptomonede, autoritatile de reglementare din Statele Unite iau in considerare stabilirea unui set de reglementari noi care ar putea duce la o supraveghere federala mai detaliata asupra acestei categoriii de active, potrivit Reuters. Discutiile…

- Vineri incepe evaluarea competentelor digitale pentru elevii de clasa a XII-a care s-au inscris la examenul de Bacalaureat. Urmatoarele zile de testare vor fi luni si marti, potrivit calendarului publicat de Ministerul Educatiei.

- Cu cat este mai mare perioada de timp intre momentul in care un pacient cu risc ridicat de atac de cord este vazut de un medic si cel in care beneficiaza de tratament in spital cu atat sansele sale de supravietuire sunt mai mici, sugereaza o noua cercetare citata de Press Association. …

- Reclamele ni le prezinta ca fiind de folos in prevenirea constipatiei, insa fibrele au si alte calitati pentru care e bine sa le consumi, de exemplu reglarea nivelului colesterolului si reducerea riscului de a dezvolta cancer de colon sau de san.

- BAC 2018. Elevii de clasa a XII-a sutin, în 2018, mai devreme probele de competente la Bacalaureat 2018. Astfel, prima proba are loc luni, 12 februarie 2018, fiind vorba de proba de evaluare a competențelor lingvistice de comunicare orala în limba

- Este doliu la Hollywood! Un actor american care s-a remarcat in productii precum serialele „Culisele puterii/ House of Cards” si „Cartelul Crimelor/ The Wire”, actorul Reg E. Cathey, a murit la varsta de 59 de ani, scrie NEWS.RO, citand hollywoodreporter.com.Citeste si: Consilierul MAZILIT…

- Persoanele care utilizeaza tigari electronice, numite generic ”vaperi”, ar putea fi mult mai vulnerabile la pneumonie, potrivit unui studiu recent, citat de Press Association. Cercetarea, publicata in European Respiratory Journal, a descoperit ca vaporii provenind de la tigarile electronice ar putea…

- Scrisul urât al medicilor a ajuns sa dauneze grav sanatații. O demonstreaza aceasta rețeta eliberata unui copil de doi ani din Constanța. În zadar a încercat farmacista sa descifreze medicamentele prescrise. Am cerut și ajutorul pe un grup din mediul virtual în care…

- Ministerul de Interne si Institutiile Prefectului au elaborat un format standar al paginilor de internet ale prefecturilor pentru a facilita accesul rapid la informatii. Astfel, site-urile sunt acum structurate la fel, iar informatiile se gasesc in aceleasi zone din meniuri. „Noul format…

- Au fost desemnate orasele din Romania si cartierele unde se traieste cel mai bine si cel mai prost. Cercetarea a analizat perceptia pe care romanii o au asupra preturilor din localitatea si cartierul lor, raportat la venituri.

- Comitetul European al Regiunilor (CoR) și-a adoptat poziția cu privire la evaluarea la jumatatea perioadei a pieței unice digitale. Raportorul Alin Nica (RO-PPE), primarul comunei Dudeștii Noi, subliniaza ca orașele și regiunile au o poziție-cheie pentru a valorifica potențialul de creștere al economiei…

- Distributie Oltenia executa lucrari programate in retelele electrice pentru cresterea gradului de siguranta si continuitate in alimentarea cu energie electrica a consumatorilor, precum si a imbunatatirii parametrilor de calitate ai energiei electrice distribuite. Distributie Oltenia anunta intreruperea…

- Numarul locuitorilor din Ploiesti care au fost diagnosticati in anii 2014-2015 cu afectiuni ale aparatul cardio-circulator, tumori maligne, boli ale aparatului respirator si ale aparatului digestiv este in crestere de la un an la altul, releva un studiu realizat recent de specialisti in baza datelor…

- O echipa de specialiști italieni se afla saptamana aceasta la Iași, in cadrul unui proiect de cercetare finanțat de Universitatea din Udine, privind manifestarea unei forme de depresie la femeile care emigreaza in Italia și-și lasa familiile in Romania. Odata cu dezvoltarea fenomenului exodului romanilor…

- Atractivitatea mediului de viața urban și extinderea constanta a fondului locativ determina creșterea continua a numarului de locuitori și de vizitatori ai orașului Chișinau, fapt care supune sistemul municipal de transport unei presiuni in creștere. Cel puțin asta se arata intr-un studiu politic facut…

- Planeta Marte dispune de numeroase depozite de gheata in afara zonelor polare, aflate uneori la adancimi de doar 1 sau 2 metri, care reprezinta pretioase resurse potentiale de apa, usor accesibile, pentru viitoarele misiuni cu echipaje de astronauti, se afirma intr-un studiu publicat joi in revista…

- ”Așteapta-te la ce e mai bun; transforma problemele in oportunitați; nu te mulțumi cu starea actuala. Concentreaza-te asupra locului in care vrei sa ajungi, nu asupra starii din care pleci. Și, cel mai important, alege sa fii fericit știind ca aceasta este o atitudine, un obicei care se dobandește…

- Viitoarele mame ar trebui sa straluceasca de fericire in fiecare clipa. Un studiu realizat in Marea Britanie arata insa ca un sfert dintre gravide se confrunta cu probleme de sanatate mintala in timpul sarcinii.

- Castigatoarea celui de-al 4-lea sezon al emisiunii „iUmor” are noroc pe toate planurile, in ultima vreme. Tanara a anuntat cine e norocosul cu care este intr-o relatie. Se pare ca alesul acesteia este Catalin Cosarca. Imediat dupa ce a castigat iUmor, Ana-Maria Calita a dezvaluit ca isi doreste…