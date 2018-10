Studiu: 45% dintre profesori susţin un regim dictatorial în România Intrebarea a fost "Cat de bine credeți ca ar fi pentru Romania sa aiba un conducator puternic, care nu-și bate capul cu Parlamentul și alegerile?" Peste 45% au raspuns ca ar fi foarte bine (21,8%) și bine (23,3%). Urmatoarea intrebare a fost "Cat de bine credeți ca ar fi pentru Romania sa aiba un guvern de specialiști care conduc țara dupa cum cred ei ca este mai bine pentru țara?". Peste 60% au raspuns ca ar fi bine și foarte bine, potrivit studiului citat. Autorii ofera cateva explicații pentru datele din tabel, legate de opțiunile profesorilor. Potrivit lor, poziționarile profesorilor… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

