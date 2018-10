Studiu: 367.000 de metri patrati de spatii comerciale, in constructie. Unde si cand vor fi livrate noile proiecte?

Stiri pe aceeasi tema

- Pare greu de crezut, dar casa care costa 1.000 euro exista si se face chiar in Romania! Proiectul apartine lui Bogdan Muresan, un arhitect din Brasov, iar la baza constructiei locuintei stau balotii de paie. Fundatia se construieste din pietre de rau peste care se toarna o placa de beton. In acea placa…

- Stocul de spatii de birouri moderne ar putea ajunge la 6 milioane de metri patrati in urmatorii zece ani in conditiile in care in momentul de fata atat Capitala cat si celelalte orase regionale prezinta un grad scazut de dezvoltare raportat la populatie si la celelalte tari din regiune, dar si pe fondul…

- Consiliul Judetean Brasov anunța ca va investi 22 milioane euro în realizarea terminalului de pasageri al viitorului aeroport international Brasov-Ghimbav, care va avea o suprafata totala de 11.000 mp si va fi construit pe trei niveluri.Scheletul va fi din beton armat, iar peretii…

- CTP, cel mai mare dezvoltator si administrator pe termen lung de parcuri industriale si logistice premium din Romania si Europa Centrala si de Est, l-a numit pe Richard Wilkinson, fostul sef al diviziei comerciale de real estate al Erste Group, in functia de director financiar (CFO) la nivelul intregului…

- Piata de spatii industriale si logistice din Romania ar putea atinge 3,9 milioane de metri patrati la finalul anului, in conditiile in care stocul modern de spatii logistice si industriale a ajuns la 3,4 milioane de metri patrati la finalul primului semestru din 2018, iar in S2/2018 se asteapta…

- În Cluj-Napoca, în momentul de fața, exista o medie de 25.28 metri patrați de spațiu verde pe cap de locuitor. Astfel, este foarte aproape de limita europeana de 26 metri patrați pe cap de locuitor. De asemenea, este la o diferența foarte mare de alte orașe mari ale țarii, precum…

- Aproape 90% din stocul actual de spatii logistice si industriale din Romania, in suprafata totala de 3,12 milioane de metri patrati, este concentrat in Bucuresti si alte cinci orase, potrivit raportului Romania Industrial & Logistics Market S1...

- Ani la rand, municipiul Baia Mare a fost dat ca și exemplu negativ atunci cand venea vorba despre poluare. Astazi insa lucrurile s-au schimbat. Baia Mare este cel mai verde municipiu din Romania. Și acest lucru este confirmat de datele centralizate de Institutul National de Statistica. Potrivit acestora,…