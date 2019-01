Stiri pe aceeasi tema

- Deocamdata, Brexitul nu va aduce schimbari de taxe universitare Anul acesta va aduce cu siguranta noutati pentru cetatenii europeni care traiesc în Marea Britanie. Guvernul de la Londra a emis recent un document în care arata cum intentioneaza Regatul Unit sa abordeze chestiunea…

- Malaezia cere despagubiri de 7,5 miliarde de dolari de la Goldman Sachs din cauza afacerilor bancii cu fondul de stat 1MDB, care este implicat intr-un scandal urias de coruptie, scrie Reuters , care citeaza Financial Times. Bloomberg relateaza la randul sau ca procurorii din Malaezia au pus sub acuzare…

- Parlamentul European a adoptat miercuri bugetul pe 2019 al Uniunii Europene, punctul final al unor negocieri de sfarsit de an dificile si care au necesitat o noua propunere a Comisiei Europene dupa un blocaj intre eurodeputati si statele membre, transmite AFP, conform agerpres.ro. Bugetul pe…

- Londra va pierde active de pana la 800 de miliarde de euro in favoarea Frankfurtului, din cauza Brexitului, pana in martie, in conditiile in care bancile isi transfera afacerile in alte centre financiare, potrivit grupului german de lobby Frankfurt Main Finance (FMF), citat de CNBC. Datele sunt calculate…

- Londra ar putea pierde 800 de miliarde de euro pana in martie 2019, dupa ce mai multe banci importante au inceput sa iși mute operațiunile in orașul Frankfurt, din Germania, relateaza The Guardian.

- Premierul Marii Britanii, Theresa May, a respins criticile presedintelui SUA, Donald Trump, referitoare la Acordul pe tema Brexit, subliniind ca Londra va putea avea tratate comerciale bilaterale, informeaza Mediafax."Documentul privind viitoarele relatii cu UE identifica in mod clar ca Marea…

- Spania si Marea Britanie si-au solutionat sambata disputa cu privire la Gibraltar, inlaturand astfel unul dintre ultimele obstacole in calea acordului de divort dintre Londra si Uniunea Europeana, care ar urma sa fie finalizat duminica in cadrul unui summit special, informeaza dpa. Declaratii de presa…

- Marea Britanie ar urma sa ramana dupa Brexit intr-o uniune vamala temporara cu Uniunea Europeana, pentru a evita o 'frontiera dura' intre provincia Irlanda de Nord si Republica Irlanda, conform unui nou acord la care au ajuns Londra si Bruxelles-ul, a relatat duminica publicatia The Sunday…