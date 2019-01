Viata cantaretei canadiene Celine Dion va fi transpusa in filmul 'The Power of Love', un 'biopic' pe care il pregateste studioul Gaumont, care o va avea ca protagonista si regizoare pe actrita si cantareata franceza Valerie Lemercier, potrivit site-ului de specialitate Variety, citat joi de EFE. Cu aceasta premiera preconizata sa aiba loc in 2020, 'The Power of Love' pretinde sa urmeze recenta moda a filmelor biografice muzicale precum 'Bohemian Rhapsody', despre viata liderului trupei Queen Freddie Mercury; sau 'Rocketman', despre cariera lui Elton John…