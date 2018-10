Studiile de gen vor fi eliminate din toate universitatile ungare incepand cu anul universitar care incepe in 2019, conform unui decret semnat marti de premierul Viktor Orban, transmite portalul ungar ma.hu, citat de agentia EFE.



Conform decretului privind 'specializarile in universitatile din Ungaria', incepand de anul viitor aceste institutii de invatamant nu vor mai putea organiza examene de admitere pentru studii de gen, dar cursantii care in prezent urmeaza astfel de studii vor putea sa le continue pana la absolvire.



Guvernul ungar considera aceasta specializare…