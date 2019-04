Stiri pe aceeasi tema

- Palatul Maurice Blank din strada Tudor Arghezi nr. 9, resedinta a unuia dintre cei mai importanti bancheri ai Romaniei moderne, celebru pentru ca a fost timp de peste 70 de ani sediul Ambasadei Statelor Unite ale Americii la Bucuresti, nu si-a gasit cumparator de aproape un an de cand a fost scos…

- Doua societați și-au depus oferta la licitația lansata de primarie in primele zile din luna ianuarie, pentru „proiectarea și execuția lucrarilor aferente obiectivului de investiții «Modernizare și extindere Bd. Sudului»”. Ofertele s-au putut face pana in 28 februarie, au fost deschise, se…

- Vineri, 1 februarie 2019, a fost lansata licitația Variantei de Ocolire Dej cu o valoare estimata de 104,5 milioane RON (fara TVA) pentru 5,45 km de drum cu o banda pe sens. Contractul prevede 5 luni de proiectare și 19 de execuție in teren. Studiul de Fezabilitate (SF) a fost aprobat in anul 2010.…

- Administratia Spitalelor si Serviciilor Medicale din Bucuresti a lansat o licitatie pentru achizitia de echipamente medicale in valoare de pana la 159,39 milioane de lei (33,5 milioane euro) pentru un spital din Bucuresti, potrivit unui anunt publicat pe platforma de achizitii publice...

- Primaria Oradea a reușit sa depuna proiecte europene de 300 milioane de euro și bate Clujul, Bucureștiul și Sibiul in cursa pentru fondurile europene.Primaria Oradea a depus proiecte in valoare de 300 milioane de euro pentru a accesa fonduri europene nerambursabile pe actualul exercițiu financiar, pana…

- Documentația de atribuire a contractului de dezinsecție din Cluj-Napoca are lacune și a obligat Consiliul Național pentru Soluționarea Contestațiilor (CNSC) sa impuna corectarea lor, dar nu in totalitate.Pana acum, dezinsecția in Cluj-Napoca a fost facuta de Coral Impex, firma care participa și la actuala…

- Primaria municipiului Petroșani a scos la licitație contractul privind ”Concesiunea de servicii privind delegarea gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termica in municipiul Petroșani”. Valoarea contractului este estimata la valoarea de 80.124.601,38 lei. Potrivit anunțului…

- Autoritatea pentru Reforma Feroviara va lansa prima licitație pentru achiziția de rame electrice 20 de rame electrice noi vor fi achiziționate, in prima etapa, valoarea acestora fiind estimata la 120 milioane euro. Noile rame vor trebui sa atinga viteza de 160 km/h și sa asigure, fiecare, o capacitate…