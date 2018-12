Stiri pe aceeasi tema

- Un fost agent de paza din Bistrita a fost condamnat de Tribunalul Bistrita-Nasaud, la 4 ani si jumatate de inchisoare, dupa ce in anul 2015 a omorat in bataie un fost sportiv, in timpul unei interventii pentru atenuarea unui scandal dintr-un bar. Instanta a stabilit si daune de peste 100.000 de lei,…

- Trei adolescenți cu varste intre 15 și 17 ani și un barbat de 45 de ani au omorat in bataie un barbat de 38 de ani, in localitatea Onesti din Republica Moldova. Dupa ce au comis crima, cei trei adolescenți s-au fotografiat, plini de sange, alaturi de cadavrul acestuia, scrie Deschide.md. Anchetatorii…

- Florina, o copila de 15 ani, a fost snopita in bataie vineri, 2 noiembrie, in autogara din orasul Nasaud. Agresoarele au aceeasi varsta si se cunosteau cu victima. Adolescenta batuta si-a pierdut mama in urma cu un an si jumatate, iar anul acesta a abandonat si scoala.

- Andreea Banica a facut dezvaluiri despre viața sa din copilarie. Vedeta a marturisit ca lua bataie. Intr-o postare pe care a facut-o pe blogul ei, cantareața Andreea Banica a vorbit despre violența pe care o manifesta copiii, explicand ca aceasta pleaca de la ceea ce aceștia vad acasa, in cele mai multe…

- Barbatul cercetat pentru ca ar fi omorat-o in bataie pe concubina sa, in localitatea Tetoiu, in noaptea de 29/30 septembrie, a fost arestat preventiv, au anuntat luni reprezentantii Parchetului de pe langa...

- Un barbat de 28 de ani a fost retinut de politistii din cadrul Sectiei 8 Politie Gavojdia dupa ce a snopit in bataie un sofer. Totul s-a petrecut in localitatea Sarazani din comuna Barna unde agresorul, baut bine, statea in fata barului din localitate. La un moment dat, un localnic a venit cu masina…