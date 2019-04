Stiri pe aceeasi tema

- Epistola scrisa in iunie 1963 este un adevarat poem in vers alb. Este adresata sotului ei, Clery Sachelarie, cu care a fost casatorita timp de 13 ani. Maria Tanase a murit pe 22 iunie 1963, la numai 49 de ani, din cauza unui cancer la plamani foarte agresiv pe care medicii l-au pus pe seama fumatului…

- Duminica Sfintei Cruci este o sarbatoare importanta in calendarul creștin ortodox, scrie a1.ro. Aceasta pica in fiecare an in a treia duminica din Postul Paștelui. In 2019, Duminica Sfintei Cruci este praznuita duminica, 31 martie 2019. Calendar creștin ortodox martie 2019. Duminica Sfintei…

- Pe Monica Tatoiu o stie toata lumea! Este una dintre cele mai cunoscute femei de afaceri de la noi, aparitiile ei sunt de senzatie si mereu are zambetul pe buze. Astazi insa, Monica Tatoiu a povestit cel mai negru episod din viata ei.

- Dupa ce acum trei zile comunitatea Evreiasca din Republica Moldova a venit cu o reacție referitor la starea Cimitirului Evreiesc, redacția UNIMEDIA a facut un material video filmat cu drona și o galerie cu fotografii despre stare dezastruoasa.

- O asistenta medicala din Australia a facut o lista cu cele mai mari regrete ale bolnavilor aflați in stadiu terminal, in ultimele clipe de viața, in speranța ca oamenii vor invața niște lecții importante."Pacientii mei erau cei care mergeau acasa pentru a muri.

- De asemenea, in primele doua luni ale anului 2019 au fost inregistrate, in toata tara, 71.543 de vanzari de case, terenuri si apartamente, in scadere cu 18.695 unitati, comparativ cu perioada similara a anului precedent. Cele mai multe vanzari de imobile au fost inregistrate, in luna februarie 2019,…

- O femeie de 68 de ani si fiul ei, in varsta de 40 de ani, au murit arși de vii, in noaptea de duminica spre luni, intr-un incendiu izbucnit in locuinta lor din comuniza Schitu, județul Olt. Cand au ajuns pompierii, casa era cuprinsa de flacari.