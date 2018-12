Stiri pe aceeasi tema

- Comunicat. Crucea Rosie Romana filiala Arad, a accesat din fondurile Centrului Cultural al municipiului Arad finantare pe un proiect „Sustine viata”, cu derulare in perioada septembrie-noiembrie...

- Mihai Leu, povestea incredibila a unui invingator! Totul despre lupta campionului cu nemiloasa boala! Ce l-a ajutat sa mearga mai departe si cum a depasit fiecare moment greu! Un interviu cat o lectie de viata.

- Ediția curenta a festivalului își propune sa reia tradiția întâlnirilor școlilor de teatru din țara, astfel ca evolueaza în cadrul evenimentului studenți ai facultaților de profil din București, Iași, Târgu Mureș și Cluj. Luni, 15 octombrie, studenții anului III…

- Titlul de cetatean de onoare al Capitalei urmeaza sa ii fie conferit actorului Marius Bodochi, conform unui proiect de hotarare adoptat in sedinta de joi a Consiliului General al Municipiului Bucuresti. Proiectul a fost adoptat cu 42 de voturi "pentru" si doua abtineri. In expunerea…

- Eva a implinit, miercuri, un an. Un an de viața, un an de spital. Camera ei a fost plina de oameni și de cadouri, ba chiar și de parinții ei. Au abandonat-o la naștere, iar acum, pentru prima oara, au venit s-o viziteze. De o parte a ușilor, unii parinți plang. De cealalta parte, astazi a fost petrecere.…

- Trei persoane, printre care si un minor, au decedat in urma unei explozii produse, in seara zilei de 6 octombrie, intr-un bloc locativ de pe Bulevardul Moscovei din municipiul Chisinau. Alte sase persoane r?...

- Lupta anticoruptie risca sa provoace o noua criza politica in Peru. Mii de oameni au demonstrat aseara in capitala Lima pentru a-si exprima sustinerea fata de intentia presedintelui de a organiza un referendum pentru implementarea de masuri dure anticoruptie.

- Un accident rutier a avut loc, in urma cu scurt timp, pe DN 7, la Raul Vadului, la limita de judetelor Valcea si Sibiu. In accident au fost implicate o autoutilitara, un autoturism cu noua locuri, dar si alte doua ...