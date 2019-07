Studentul australian Alek Sigley, disparut de peste o saptamana, a fost eliberat din detentie in Coreea de Nord si este "bine si in siguranta", a anuntat joi prim-ministrul australian Scott Morrison, citat de DPA si France Presse.



Studentul in varsta de 29 de ani din Perth, care organiza de asemenea tururi cu ghid in Coreea de Nord, nu a mai fost in contact cu familia si prietenii sai din 24 iunie.



Morrison a discutat despre disparitia lui Sigley cu liderii mondiali la Summitul G20 din Japonia in weekend si a cerut Suediei ajutor in asigurarea eliberarii sale.



