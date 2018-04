Stiri pe aceeasi tema

- Doua studente de la Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor a Universitații „Alexandru Ioan Cuza” din Iași au fost premiate in cadrul competiției de lucrari științifice studențești pe tema „Angajarea in randul tinerilor și inovarea”, organizata la inceputul lunii martie de catre Departamentul…

- La Universitatea Aurel Vlaicu din Arad a avut loc Sesiunea de Comunicari Stiintifice a Studentilor „Economia - Prezent si Viitor”, editia a XIX-a, 2018. Evenimentul a fost organizat de Facultatea de Stiinte Economice, Centrul de Cercetari in Marketing și Centrul de Cercetari și Consultanța in Economie,…

- Campania „Si noua ne pasa”, demarata de studentii din anul III, de la marketing (ID), Facultatea de Stiinte Economice – Universitatea „Vasile Alecsandri” Bacau, a avut un succes nesperat si le face sarbatorile de Paste mai frumoase copiilor sarmani din satul Fulgeris, comuna Pancesti. https://www.desteptarea.ro/studentii-au-facut-fericiti-pe-copiii-din-fulgeris

- Ochelarii pentru realitate virtuala și-au gasit utilitatea in invațamant. In Australia, tehnica de ultima generație este folosita la Facultatea de Medicina. Studenții pot vedea evoluția unuia dintre cele mai complexe procese naturale: sarcina.

- In cadrul activitații „Școala altfel”, elevi ai claselor a XII-a din cadrul Colegiului Național „Moise Nicoara” din Arad au fost invitați, zilele trecute, de catre Facultatea de Științe Juridice a Universitatii de Vest „Vasile Goldiș” pentru a participa la un proces simulat de divorț sustinut de studentii…

- Universitatea Transilvania din Brasov a primit certificare EUR-ACE, care confera absolventilor diploma de inginer, recunoscuta la nivel international. Diplomele EUR-ACE vor fi recunoscute in orice tara, pentru specializarile Inginerie mecanica, Mecatronica, Design si Constructii. Doua…

- Ciprian Trocan, un tanar de 24 de ani, a inceput inca de joi sa lucreze in echipa lui Robu de la primarie. Este președintele CSL Timiș – Clubul Studențesc Liberal – și a absolvit in 2017 Universitatea Politehnica din Timișoara. Trocan este inscris la doua mastere, la Universitatea de Vest și…

- Studentii vor beneficia de calatorii gratuite cu trenul, indiferent de varsta, au decis reprezentanții Senatului. Pana acum puteau circula gratuit cu acest mijloc de transport doar studentii de pana la 26 de ani. Institutiile de invatamant superior acreditate poarta responsabilitatea…

- Chartered Financial Analyst Society (CFA) Romania, in parteneriat cu Centrul de Cercetari Bancare și Financiare (CEBAFI) și Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor, Universitatea din Craiova, organizeaza joi, 29 martie 2018, la sala 228 (sediul central al Universitații din Craiova, ...

- Cauzele producerii mortii jurnalistului Andrei Gheorghe inca nu se cunosc foto Wikipedia Jurnalistul Andrei Gheorghe, în vârsta de 56 de ani, a fost gasit decedat aseara, la domiciliul sau din localitatea Voluntari, în apropiere de Bucuresti. Potrivit Agerpres, deocamdata…

- Despre țipuritori Sunt convins ca in urma acestui articol țipuritorii de serviciu vor ieși din tranșee, cu pieptul dezgolit in fața “gloanțelor”, pentru a-și apara glia, a se ințelege contul in care beneficiarul trimite banii pentru prestațiile realizate pe taramul facebook-ului. Semeni de…

- In aceasta saptamana, Facultatea de Știinte Economice si Administratie Publica din cadrul Universitatii „Stefan cel Mare” Suceava (USV) demareaza un program pilot de mobilitate academica interuniversitara a studentilor de la domeniul Administrarea Afacerilor. Aceasta mobilitate interna implica ...

- Cumplita tragedie aviatica petrecuta duminica, in care 11 persoane și-au persoane și-au pierdut viața in urma prabușirii unui avion privat turcesc in Iran, a șocat o lume intreaga. Pe langa membrii echipajului, in avion se afla Mina Bașaran, moștenitoarea imperiului Bașaran, și 7 prietene ale sale.…

- Universitatea de Vest „Vasile Goldis” din Arad, prin Facultatea de Stiinte Economice, Informatica si Inginerie a implementat proiectul „Universitatea Antreprenoriala”, finantat de catre mediul de afaceri romanesc si coordonat de Junior Achievement Romania - parte a Junior Achievement Europe (organizatie…

- Ionut Danci, membru al echipei de studenti din anul III de la Facultatea de Automatica si Calculatoare a UTCN, a declarat, duminica, ca a fost dezvoltata si o aplicatie pentru telefonul mobil care culege date pe parcursul unei perioade si creeaza un profil al spatelui ocupantului scaunului inteligent.…

- Matinalul TVR devine si mai matinal. De saptamana viitoare, 1 Matinal incepe de la ora 6.30 , cu același dinamism și voie buna, cu știri, informații meteo și sport. Prezentatoarea știrilor de la 1 Matinal, Andra Petrescu, povestește la Interviurile Libertatea Live despre schimbarile din matinalul TVR…

- Studiile vizeaza impactul diversitatii de gen in sistemul bancar si sunt conduse de Alin Andries, conferentiar la Facultatea de Economie si Administrarea Afacerilor, si vizeaza industria bancara luand in calcul o suta de institutii din Europa Centrala si de Est, date dintr-o perioada totala de sapte…

- Pentru ca tot e 8 martie, poate vreti sa oferiti in dar o floare de ciocolata? Sau, de ce nu, un buchet? Studentii de la Facultatea de Stiinta si Tehnologia Alimentelor din Cluj-Napoca au solutia: o imprimanta 3D capabila sa imprime orice obiect din... ciocolata.

- Cativa studenti de la Facultatea de Arte – departamentul Arte Vizuale au luat initiativa si in cateva zile s-au mobilizat. De la Grafica, Pictura, Arte decorative sau Design, s-au pus pe treaba si au realizat ilustratii cu lucrarile lor, au printat o suta de bucati, au cumparat o suta de trandifiri…

- Studenții clujeni de la Facultatea de Inginerie Electrica au realizat cea mai mare felicitare de 8 Martie din România. ”Felicitarea uriasa are 120 mp, cat pentru toate doamnele si domnisoarele din Cluj, și este afisata pe caminul 3 din Complexul Studentesc…

- Ovidiu Avadanei, student in anul II la Facultatea de Matematica, a obtinut medalia de aur si titlul de „absolute champion", fiind singurul participant care a obtinut punctajul maxim. Cristian Vantur, de la Facultatea de Informatica, a obtinut medalie de argint iar Alexandru Caliman, student in anul…

- Are ochi pentru detaliu, rabdare și cunoștințe importante despre compoziție, culoare și lumina. La prima expozitie internationala la care a trimis lucrari, i-au fost acceptate toate. Brigitta are 26 de ani, a terminat Facultatea de Stiințe Economice la Oradea, iar din toamna lui 2014…

- Echipa VisionX, formata din patru studenți geniali de la Facultatea de Automatica și Calculatoare a Universitații Politehnica Timișoara (Ștefan Iarca, Bogdan Bercean, Cristian Avramescu, Andrei Tenescu), indrumați de lect.dr.ing. Sebastian Fuicu, a caștigat locul I și marele premiu al competiției Big…

- Romania a absorbit 10,7% din fondurile europene structurale și de investiții pentru perioada 2014-2020. De ce doar atat? Libertatea a consultat mai mulți specialiști, iar parerea acestora este ca, in cazul absorbției banilor UE in general, asistam la o combinație de neștiința, rea-voința și ”para-ndarat”…

- Ministrul Finantelor, Orlando Teodorovici, a explicat in emisiunea Subiectiv de la Antena3.ro cum se va completa Declaratia unica. "Cele sapte declaratii se comaseaza intr una singura si se depune la un singur termen. Este o singura pagina. Am estimat un milion de contribuabuli care trebuie sa depuna…

- Viceprim-ministrul Viorel Stefan coordoneaza, incepand de joi, activitatile din domeniul prevenirii si gestionarii situatiilor de urgenta si al asigurarii resurselor necesare restabilirii starii de normalitate. Decizia a fost luata de premierul Viorica Dancila și s-a publicat, vineri, in Monitorul Oficial.…

- Universitatea din Pitesti va organiza din toamna, daca primeste aprobarea forurilor coordonatoare, un nou program de studii, unul revolutionar cum l-a numit rectorul Dumitru Chirlesan: licenta in „Limbaj mimico-gestual”. „€Ar fi un program cu adevarat revolutionar! Sigur vom avea ceva studenți, mai…

- Deputatul Mihaela Hunca inițiatoarea proiectului de lege pentru dezvoltarea sportului de masa, depus in Parlament la finalul anului trecut, a prezentat propunerea legislativa cu ocazia desfașurarii Forumului Decanilor de Educație Fizica și Sport din Romania, care a avut loc la sfarșitul saptamanii trecute…

- Claudiu Daniel Nica, un student eminent in Cluj, a murit la doar 20 de ani, chiar in ziua in care voia sa susțina la un examen de marire a notei la facultate. Colegii și profesorii deopotriva sunt in stare de șoc, dupa ce au aflat ca tanarul, pe care-l descriu ca fiind ambițios și foarte silitor, s-a…

- Facultatea de Știinte ale Educatiei din cadrul Universitatii „Ștefan cel Mare" Suceava (USV) a organizat pentru studentii care se pregatesc sa devina viitori profesori o sesiune de formare practica, in perioada 16 -19 februarie 2018,la Centrului de Formare Continua al Universitatii ...

- Studentii unuia dintre cele mai interesante programe de masterat promovate la Timisoara, cel de Securitate Globala de la UVT, ar urma sa participe, in curand, la cursuri sustinute de o persoana considerata controversata: fostul prim-adjunct al Serviciului Roman de Informatii, Florian Coldea.…

- Luna aceasta, Facultatea de Inginerie Electrica și Știința Calculatoarelor de la Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava va demara o serie de activitați dedicate studenților din anul I, cu scopul de a oferi sprijin celor care doresc sa profeseze in domeniul ingineresc și de a reduce abandonul școlar.…

- Ion Oncescu, concurent la Exatlon, este este un luptator profesionist de skandenberg roman, cvintuplu campion mondial la skanderberg la ambele brațe, inclusiv de trei ori campion la brațul stang și de doua ori campion la brațul drept, dar si campion european in 2010, atat la brațul stang, cat și la…

- Devenit deja o tradiție, programul de pregatire pentru elevii de liceu, care vor susține examenul de Bacalaureat, se organizeaza și in acest an de catre Universitatea Transilvania din Brasov. Universitatea Transilvania din Brasov, prin Facultatea de Litere și Facultatea de Matematica și…

- Studenții din primul an de la Facultatea de Educație Fizica și Sport (FEFS) din Craiova au susținut recent cursul de schi alpin, la Predeal. Dupa aceea, studenții, de la specializarile Educație Fizica și Sportiva și Kinetoterapie și motricitate speciala, au ...

- Antal Istvan Lorant, de 36 de ani, din Odorheiu Secuiesc, este membru UDMR de 18 ani si a indeplinit mai multe functii in cadrul Uniunii. Antal Istvan Lorant a ocupat pozitia a treia pe lista UDMR pentru Senat in Harghita la alegerile parlamentare din 2016, iar dupa decesul senatorului Verestoy Attila…

- In baza cererii nr. 3455 din data de 17.01.2018 si a actelor doveditoare depuse, persoana desemnata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Ilfov a dispus autorizarea constituirii, inmatricularea si inregistrarea societatii Forasol SRL. Sediul social se afla in orasul Voluntari, judetul…

- Absolventii programului de masterat in limba germana de la Facultatea de Administrarea Afacerilor cu predare in limbi straine (FABIZ) din cadrul ASE sunt recrutati de angajatori pentru salarii care pot sa ajunga si la 6.000 de lei net pe luna, a spus Tanase Stamule, prodecanul FABIZ.

- Noul ministru al Tineretului și Sportului, Ioana Bran, a depus in aceasta seara (azi, 29 ianuarie) juramantul de investire. Ceremonia a avut loc la ora 19.30, la Palatul Cotroceni. Ioana Bran este cel mai tanar ministru al noului Cabinet de la Palatul Victoria. Ministrul Tineretului și Sportului a absolvit…

- Numarul tinerilor din Ungaria care studiaza in Romania este in crestere Prorectorul facultatii cu predare în limba maghiara a Universitatii Babes-Bolyai, Anna Soós Universitatile din Transilvania sunt tot mai populare în rândul tinerilor din Ungaria, dintre care unii…

- Viorel Stefan, vicepremier s a nascut la 26 iulie 1954, la Mitoc, in judetul Botosani. A absolvit Facultatea de Stiinte Economice, Universitatea Al. I. Cuza Iasi, in 1980, iar in 2002, a sustinut doctoratul in economie, la Universitatea Dunarea de Jos Galati, potrivit CV ului postat pe site ul Camerei…

- Danut Andrusca, propus de PSD pentru functia de ministru al Economiei, a fost director general la Regia Autonoma pentru Activitati Nucleare (RAAN) din Drobeta Turnu Severin, iar rezultatele obtinute l-au propulsat la conducerea Cupru Min SA, informeaza Mediafax.Om de afaceri, Danut Andrusca…

- In acest an va fi evaluata starea tehnica a 148 de strazi, din cele 591 existente pe domeniul public la nivelul municipiului Brasov. In funcție de rezultatele expertizei, respectivele artere ar putea intra in reparații capitale. Dupa ce in luna decembrie, Primaria Brașov a semnat cu firma…

- „Cronica unui negustor de sange”, de Yu Hua, este titlul romanului ce va fi lansat astazi, de la ora 16, la Institutul Confucius Brasov, aflat in cladirea Rectoratului. Invitatele evenimentului sunt Luminita Balan, profesoara de limba si literatura chineza la Universitatea din Bucuresti, Denisa Comanescu,…