Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul de Finanțe, Eugen Teodorovici, a anunțat, luni, ca Guvernul va adopta un act normativ prin care va limita numarul de calatorii gratuite cu trenul pentru studenți. De asemenea, limita de varsta a studenților pentru a beneficia de gratuitate va fi de 26 de ani.„Propunerea este legata…

- Astazi, 5 iunie 2019, Ministerul Educației Naționale a organizat la Palatul Parlamentului Festivitatea de premiere a unitatilor de invatamant preuniversitar, castigatoare ale Competitiei Nationale „Scoala Europeana”. In competiție au fost inscrise 136 de școli din toata țara, 87 dintre acestea fiind…

- Studentii si profesorii Facultatii de Arte din cadrul Universitatii "Ovidius" din Constanta, alaturi de elevi si cadre didactice de la Colegiul de Arte "Regina Maria", au vernisat ieri expozitia "Invatamant, cercetare, creatie", la Galeriile din strada Stefan cel Mare, Constanta, fostele galerii ale…

- Consiliul Județean Prahova propune acordarea, in 2019, de finanțari nerambursabile in domenii precum cultura și invațamant, sanatate, social, tineret, protecția mediului, sport - sport de performanța și sportul pentru toți. Suma totala destinata pentru activitațile nonprofit va fi in cuantum de un…

- Ministrul Muncii si Justitiei Sociale, Marius Budai, a anuntat luni, intr-o conferinta de presa la Sibiu, ca este posibil ca si elevii sa beneficieze in viitor, de transport gratuit cu trenul, cum au in prezent studentii. Intrebat de ce elevii nu pot calatori gratis cu trenul ca si studentii, ministrul…

- Ministrul Muncii si Justitiei Sociale, Marius Budai, a anuntat luni, intr-o conferinta de presa la Sibiu, ca este posibil ca si elevii sa beneficieze in viitor, de transport gratuit cu trenul, cum au in prezent studentii. Intrebat de ce elevii nu pot calatori gratis cu trenul ca si studentii, ministrul…

- Presedintele Klaus Iohannis va efectua vineri o vizita la Timisoara, unde va vizita Memorialul Revolutiei si Sinagoga "Cetate", va avea o intalnire cu autoritatile locale din regiune, va participa la o dezbatere despre invatamant si isi va lansa ultima carte, potrivit agerpres.ro.Citește și:…

- Cele 16 baze sportive construite pentru unitati de invatamant de pe raza municipiului Targu Jiu vor fi finalizate in circa o saptamana. Este anuntul primarului din Targu Jiu, Marcel Romanescu, potrivit caruia LPF si FRF au felicitat primaria pentru realizarea celor 16 baze sportive noi. Cele 16 baze…