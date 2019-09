Stiri pe aceeasi tema

- Reglementarile in vigoare in prezent - introduse de catre Theresa May pe cand era ministru de Interne - ii autorizeaza pe studenti sa ramana doar patru luni in regat dupa finalizarea studiilor. "Importanta contributie pe care studentii internationali o aduc tarii si universitatilor noastre este atat…

- Ea a spus ca nu poate „sta deoparte" in timp ce „conservatorii loiali moderati sunt dati afara" din partid. Inca de la inceputul saptamanii, prim-ministrul britanic i-a amenintat pe conservatori cu excluderea daca nu ii sustin planurile privind Brexitul si voteaza impotriva unei iesiri a Marii…

- Ministrul de Finanțe, Eugen Teodorovici, anunța schimbari pe piața muncii. Teodorovici susține ca taxele percepute pentru angajați trebuie sa fie mai mici și promite ca in luna august va veni cu un proiect in aceste sens, informeaza Antena 3.Citește și: O polițista a IZBUCNIT, in versuri,…

- Dupa aceasta intrevedere, Boris Johnson, ales marti in fruntea guvernului conservator, va fi la randul sau primit de suverana britanica si insarcinat oficial cu formarea guvernului. 'Prioritatea imediata a lui Boris Johnson va fi sa puna in practica un Brexit care functioneaza pentru intregul…

- Boris Johnson a fost ales in functia de presedinte al Partidului Conservator si premier al Marii Britanii, a anuntat ieri Parlamentul de la Londra, potrivit Sky News, citat de Mediafax. Boris Johnson a obtinut 92.153 de voturi, in timp ce contracandidatul sau Jeremy Hunt a obtinut 46.656 de voturi,…

- Guvernul a inceput acțiunea de reducere a cheltuielilor, iar Eugen Teodorovici, ministrul Finanțelor, are deja conturat un plan cu mai multe masuri care ar urma sa fie adoptate. Libertatea va prezinta 6 dintre masurile luate in calcul de Guvern. Chiar daca acestea se afla pe lista, nu exista certitudinea…

- Partidul Conservator din Marea Britanie a anunțat marți ca rezultatul votului privind noul premier al țarii va fi facut public pe 23 iulie, potrivit MEDIAFAX.Citește și: Dezvaluiri despre Tudorel Toader! Studenții au decis sa scoata la iveala secretele acestuia Astfel, potrivit comunicatului…

- Perspectiva ajungerii lui Boris Johnson in postul de prim-ministru al Regatului Unit provoaca temeri europenilor care nu au amintiri placute din perioada in care acesta a trecut prin instituțiile UE. In cazul in care in cele din urma britanicii nu-și schimba preferințele, negocierile privind finalizarea…