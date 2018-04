Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit sindicalistilor, in ultimii ani, cea mai mare parte a unitatilor de invatamant din Romania a ramas fara paznici, din cauza lipsei de finantare. "Cazul extrem de grav din Vaslui, unde o eleva a fost injunghiata chiar in cancelaria scolii in care aceasta invata, arata cat de vulnerabile sunt…

- Donald Trump vrea inceperea verificarii cronologiei personale de pe retelele de socializare a celor care solicita obtinerea unei vize de intrare in SUA. Propunerea, care vine de la Departamentul de Stat, dupa cum relateaza BBC, este aceea de a cere celui care solicita viza, detalii despre conturile…

- Rusia ridica miza in razboiul diplomatic cu Marea Britanie. Cere Londrei sa retraga alti 50 de diplomati pe langa cei 23 pe care Moscova i-a declarat deja persona non-grata. In acest fel, sustine ministerul de Externe, personalul diplomatic britanic va fi egal cu cel rus detasat in Regatul Unit.

- Moscova a inceput represaliile in cazul expulzarilor diplomaților ruși de catre mai multe state, in cadrul scandalului otravirii fostului spion rus Serghei Skripal pe 4 martie, la Salisbury. Astfel, Kremlinul a dat Londrei o luna pentru a-și reduce personalul diplomatic din Rusia la numarul de diplomați…

- Daca nu vor fi executate urgent lucrari de punere in siguranta a constructiilor care fac parte din amenajarea hidroenergetica a raului Jiu, localitatile din avalul acestora vor fi in pericol, informeaza Hidroelectrica, compania care a derulat proiectul, in prezent blocat prin sentinta magistratilor.

- "In plus fata de anunturile facute saptamana trecuta de catre Mark Zuckerberg (co-fondatorul Facebook), noi vom lua masuri suplimentare in urmatoarele saptamani pentru a le oferi oamenilor mai mult control asupra datelor lor personale. Constatarea noastra este urmatoarea: va trebui sa facem ca parametrii…

- China și Rusia desfașoara cu succes acțiuni cu scopul de a slabi eforturile ONU de a proteja drepturile omului in intreaga lume, potrivit diplomaților și activiștilor. Cele doua țari au facut lobby pentru a reduce finanțarea pentru monitorii drepturilor omului și pentru un post de conducere dedicat…

- Studentii fac apel la universitatile de stat din tara sa nu mareasca taxele de scolarizare pentru a acoperi cresterile salariale ale profesorilor, spunand ca acestora li s-au dublat salariile fara sa li se ceara nimic.

- Centrul de resurse pentru participare publica (CeRe) ii solicita ministrului Fondurilor Europene, Rovana Plumb, intr-o scrisoare deschisa, un plan de masuri urgente care sa duca la redresarea situatiei in care se afla Programul Operational Capital Uman (POCU) si la evitarea "dezangajarii" tuturor…

- ONU a transmis un avertisment crunt pentru omenire. Lumea ar trebui sa se indrepte catre natura pentru a identifica modalitati mai eficiente in vederea asigurarii unor provizii suficiente de apa, mentinerii puritatii acesteia si protejarii populatiilor de efectele secetei si ale inundatiilor, este anunțul…

- Polițiștii bucureșteni solicita ajutorul cetațenilor pentru a gasi o adolescenta de 13 ani care a disparut de acasa acum trei zile. Polițiștii bucureșteni solicita sprijinul cetațenilor pentru a gasi o adolescenta in varsta de 13 ani care a plecat de acasa acum trei zile. Adolescenta se numește Ana…

- Prim-ministrul britanic Theresa May a declarat ca Rusia se afla in spatele atacului cu Noviciok impotriva fostului agent dublu, care a tradat serviciilor britanice zeci de spioni rusi.Skripal si fiica sa Iulia se afla spitalizati in stare critica din data de 4 martie, cand au fost gasiti…

- Marea Britanie a fost asigurata de susținerea aliaților sai, inclusiv a Statelor Unite, in conflictul diplomatic cu Rusia. In cadrul intrunirii Consiliului de Securitate al ONU, națiunilor aliate ale Londrei au anunțat ca sunt de partea britanicilor in acțiunile lor de a condamna Rusia pentru tentativa…

- Marea Britanie a fost sustinuta de aliatii sai, inclusiv de SUA, in condamnarea Rusiei, in cadrul unei intalniri a Consiliului de Securitate al ONU de miercuri noapte, desi Rusia a sustinut la Consiliul de Securitate ca nu a creat sau cercetat vreodata neurotoxina Novichok, cea folosita in atacul asupra…

- Studenții și personalul din școlile din SUA comemoreaza atacul de la liceul din Florida cu un marș, la exact o luna de la incident, scrie BBC. Școlile din SUA au intrerupt cursurile pentru 17 minute...

- Prim-ministrul britanic Theresa May va prezenta Parlamentului o serie de masuri care ar putea fi luate impotriva Rusiei, dupa ce termenul limita pentru ca Moscova sa ofere o explicatie privind otravirea unui fost spion rus a expirat la mizerul noptii de marti spre miercuri, scrie The Guardian. Rusia…

- FIFA le-a trimis un mesaj clar elenilor dupa incidentele grave de la PAOK - AEK (detalii aici). "Luați masuri urgente intr-o situație de neconceput. Altfel, intervenim noi". Isteria greaca a ajuns principalul subiect al discuțiilor de la Zurich. FIFA vrea masuri dure, imediate. Avertizand deja Grecia,…

- Locuitorii coastei de nord-est a arhipelagului nipon și-au construit ziduri uriașe care sa-i protejeze de o reeditare a catastrofei naturale, masura luata la șapte ani distanța de la tragedia cumplita care a lovit Japonia. Constructia zidurilor pe malul marii are sensul de a înlocui…

- Secretarul britanic de externe, Boris Johnson, a atenționat autoritațile ruse ca vor fi consecințe drastice daca va fi dovedita implicarea Moscovei in otravirea fostului ofițer GRU Serghei Skripal, scrie The Guardian. „Poliția, impreuna cu alte agenții de informații investigheaza incidentul. Stimatii…

- Sute de oameni au ramas peste noapte blocati in masini pe o autostrada din Scotia dupa ce caderi masive de zapada au provocat haos in Marea Britanie, scrie The Guardian conform News.ro . Serviciile de urgenta au aprovizionat oamenii cu apa si combustibil in timp ce incercau sa elibereze drumurile de…

- Cursurile vor fi suspendate si joi si vineri la Scoala Nationala de Studii Politice si Administrative (SNSPA) din cauza conditiilor meteorologice, urmand ca activitatile didactice sa fie reluate pe 5 martie, informeaza reprezentantii institutiei de invatamant superior.

- Romanial va avea parte de scazderi de temperatura extrem de scazute care vor ajunge la minus 22 de grade, iar MAI a transmis recomandari pentru perioada de valabilitate a codurilor portocaliu și galben. In atenția echipajelor SMURD sunt zonele cunoscute ca fiind frecventate de persoanele fara adapost,…

- Sorina Pintea a oferit informatii cu privire la epidemia de rujeola. Ministrul Sanatatii a declarat, marti, ca aceasta a produs panica si ingrijorare in randul cetatenilor si ca este nevoie de luarea unor masuri urgente.

- Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a declarat marti la Digi 24 ca epidemia de rujeola a produs ingrijorare si ca va continua discutiile cu directorul regional al Organizatiei Mondiale a Sanatatii in aceasta...

- Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a declarat marti la Digi 24 ca epidemia de rujeola a produs ingrijorare si ca va continua discutiile cu directorul regional al Organizatiei Mondiale a Sanatatii in aceasta seara. 'Eu in seara aceasta continui discutiile cu doamna Jakab, directoarea regionala…

- Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a declarat marti la Digi 24 ca epidemia de rujeola a produs ingrijorare si ca va continua discutiile cu directorul regional al Organizatiei Mondiale a Sanatatii in aceasta seara, informeaza Agerpres.ro. Eu in seara aceasta continui discutiile cu doamna Jakab, directoarea…

- Sindicatul Politistilor Europeni "Europol” a sesizat Consiliul Suprem de Aparare a Tarii (CSAT) cu privire la faptul ca structurile Politiei Romane nu asigura programul permanent de lucru al angajatilor, existand multe situatii in care politistii sunt chemati la munca din timpul liber, si cere membrilor…

- Gabriela Baltag, membra a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) a declarat miercuri, intr-o conferinta de presa sustinuta la Targu Mures, ca si instantele sunt ingrijorate si preocupate cu privire la relatarile referitoare la o serie de aspecte vizand activitatea unor procurori din cadrul Serviciului…

- Uniunea Naționala a Transportatorilor Rutieri din Romania (UNTRR) solicita Guvernului și Ministerului Afacerilor Interne (MAI) sprijinul și intervenția urgenta pentru reducerea perioadei nejustificat de lungi de inmatriculare a autovehiculelor comerciale in Romania, afectand activitatea transportatorilor…

- Reprezentanții organizației au inaintat o petiție catre Ministerul Sanatații, comisiile de Sanatate din Parlament și catre președintele Klaus Iohannis, atragand atenția ca Romania nu are inca date concrete despre creșterea rezistenței la aceste medicamente. In contextul in care foruri internaționale…

- Oare putem realiza cat de importanta este o clipa de trandaveala pentru trupul și spiritul nostru? Ce ar fi sa renunțam la falsele urgențe și sa ne concentram asupra lucrurilor esențiale? Daca ne-am face timp sa ne traim propria viața pur și simplu? Veți spune: imposibil! Asta este lene și lipsa…

- Deocamdata la Galati au fost confirmate pana acum doar trei cazuri de gripa, dar autoritatile sanitare se asteapta la o epidemie, avand in vedere ca in celelalte judetele din Moldova numarul de imbolnaviri a explodat in ultimele zile.

- Deocamdata la Galati au fost confirmate pana acum doar trei cazuri de gripa, dar autoritatile sanitare se asteapta la o epidemie, avand in vedere ca in celelalte judetele din Moldova numarul de imbolnaviri a explodat in ultimele zile.

- Uniunea Europeana ar putea lua in calcul aplicarea de sanctiuni Regatului Unit in timpul perioadei de tranzitie post-Brexit prin masuri ca inchiderea anumitor domenii ale pietei unice pentru companiile britanice, conform unui document redactat de Uniunea Europeana si citat de The Guardian.Cele…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a anuntat, marti, ca vor fi luate masuri urgente pentru ca Spitalul de Chirurgie Oro-Maxilo-Faciala sa se mute intr-un nou sediu, care sa fie echipat si dotat la standarde europene.

- Cursurile de etica si integritate academic pentru studiile universitare de masterat si doctorat devin obligatorii. Demersul apartine Aliantei Nationale a Organizatiilor Studentesti din Romania (ANOSR). ANOSR a solicitat in repetate randuri, incepand cu ianuarie 2016, ca Ministerul Educatiei…

- Premierul britanic Theresa May i-a avertizat pe cetatenii europeni care vor sosi in Regatul Unit dupa Brexit-ul de anul viitor ca ar putea sa nu beneficieze de unele drepturi, o pozitie care anunta o confruntare cu Uniunea Europeana cu privire la tratamentul acordat europenilor in perioada de tranzitie,…

- Potrivit unui document oficial care era destinat doar ministrilor cabinetului May, dar care a ajuns in presa, cresterea economica a Regatului Unit ar urma sa scada cu opt procente daca Marea Britanie ar parasi Uniunea Europeana fara un acord incheiat cu Bruxelles-ul. Conform analizei, exista…

- Imaginea Marii Britanii luptand singura impotriva unei Germanii dominante a sustinut viziunile eurosceptice din Regatul Unit, dar nu rezolva cu nimic problemele contemporane ale tarii, a declarat ambasadorul Germaniei la Londra pentru The Guardian, scrie news.ro.Peter Ammon a descris decizia…

- La sase saptamani dupa ce liderii din UE si-au dat binecuvantarea in vederea trecerii convorbirilor din cadrul Brexitului la alte viitoare aranjamente, exista temeri crescande legate de faptul ca Regatul Unit "nu este gata" sa finalizeze divortul, potrivit The Guardian . Problema cea mai spinoasa este…

- Caz revoltator la Spitalul Județean de Urgența Argeș! Un tanar a ajuns la spitalul din Pitești dupa ce a a ramas fara deget in urma unui accident de munca. Ionuț Balan ii acuza pe medicii de la Urgențe ca in loc sa incerce o operație de reatașare, aceștia i-au aruncat degetul la gunoi. ”Am bagat degetul…

- Manchester United și rivala City sunt interesate de mijlocașul Jean Seri (26 ani), de la Nice, anunța jurnaliștii de la The Guardian. Josep Guardiola cauta alternative pentru veteranii Fernandinho (32 ani) și Yaya Toure (34 ani). Ultimul i-ar putea parasi pe "cetațeni" la vara. Dar și antrenorul "Diavolilor",…

- Mai multe organizatii neguvernamentale de media au semnat o declaratie prin care solicita Guvernului Republicii Moldova sa ia masuri urgente pentru asigurarea liberei circulații a jurnaliștilor straini care ne viziteaza țara. Reactia vine dupa ce, acum citeva zile, un jurnalist din Ucraina si unul din…

- Uniunea Europeana declara razboi ambalajelor din plastic, ca parte a unui plan mai amplu de curatare a mediului european, incercand sa se asigure ca orice astfel de ambalaj va fi reutilizabil sau reciclabil pana in 2030. Mobilizat de decizia Chinei, care a interzis importul de deseuri reciclabile,…

- Fostul atacant englez Cyrille Regis a decedat ieri la varsta de 59 ani in urma unui infarct, anunța jurnaliștii de la The Guardian. Nascut pe 9 februarie 1958 in Guyana Franceza, Cyrille Regis s-a mutat in Anglia alaturi de familia sa la inceputul anilor 60. A scris istorie la West Bromwich Albion,…

- Prefectul judetului Neamt, Vasile Panaite, a cerut, luni, adoptarea unor masuri urgente pentru identificarea persoanelor care au incendiat, duminica seara, autoturismul personal al unui ofiter din cadrul Politiei municipiului Roman. Panaite considera ca incidentul de duminica seara este ‘deosebit de…

- Panaite considera ca incidentul de duminica seara este 'deosebit de grav' si cere 'toleranta zero in astfel de cazuri'. 'Cer tuturor factorilor implicati in derularea anchetei sa faca toate eforturile pentru ca autorul sau autorii sa fie identificati si trasi la raspundere cat mai rapid. Legea…

- Medici din 68 de spitale au avertizat-o pe Theresa May, prim-ministrul britanic, ca pacientii sunt lasati sa moara pe holuri la unitatile de primiri urgente supraaglomerate ale serviciului public de sanatate NHS, informeaza DPA. Într-o scrisoare datata cu ziua de miercuri si publicata online de…

- Congresul Autoritatilor Locale din Republica Moldova (CALM) solicita într-o scrisoare adresata presedintelui Parlamentului Andrian Candu, premierului Pavel Filip și tuturor liderilor partidelor si fractiunilor parlamentare sa sa vina cu masuri urgente pentru redresarea situației „deplorabile…

- Fostul premier britanic Tony Blair a cerut, joi, conducerii Partidului Laburist sa sprijine apelul pentru un nou referendum privind Brexit, argumentand ca problemele alegatorilor britanici nu vor fi solutionate prin iesirea din Uniunea Europeana, relateaza site-ul publicatiei The Guardian.