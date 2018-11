Stiri pe aceeasi tema

- “Un factor de risc care ne ingrijoreaza mult este incetinirea luptei anticoruptie. Coruptia este un vector de influenta si poate fi extrem de periculoasa pentru Romania. Este cel mai important dintre toate motivele pentru care Romania ar trebui sa continue lupta impotriva coruptiei”, a declarat intr-un…

- Federația Asociațiilor Studenților in Medicina din Romania se declara ingrijorata de referendumul pentru familia tradiționala. Studenții avertizeaza ca banii cheltuiți ar putea acoperit unele dintre carențele sistemului medical din Romania. FASMR mai precizeaza și ca acest referendum nu face altceva…

- Adina Butar este pe val. Artista, viitoarea soție a celebrului DJ Markus Schulz, este noua senzație a muzicii trance. In varsta de 32 de ani, romanca Adina Butar se bucura de mare succes in plan muzical. Tanara, viitoarea soția a renumitului DJ Markus Schulz, este una dintre revelațiile noului val de…

- "Magnitsky Act" (Lista Magnitsky), adoptat de Senatul SUA in 2012, prevede sanctiuni de viza si financiare impotriva oficialilor implicati in incalcari ale drepturilor omului. Pana acum pe aceasta lista sunt 52 de persoane din Rusia, Uzbekistan si Ucraina, acuzate de coruptie si incalcari ale drepturilor…

- A. Noble: Brexitul nu va afecta negativ relatiile Londrei cu Bucurestiul Noul ambasador al Marii Britanii la Bucuresti, Andrew Noble.Foto: Agerpres. Brexitul nu va afecta negativ relatiile Londrei cu Bucurestiul si nici viata românilor care muncesc în Regatul Unit, declara noul ambasador…

- Bird, start-up-ul care inchiriaza scutere electrice, isi face debutul in afara SUA, in Paris si Tel Aviv, dupa ce a strans o finantare de 300 mil. dolari in urma cu o luna, scrie Financial Times. Compania cu sediul in Los Angeles merge in aceeasi linie cu rivalul sau din Silicon Valley,…

- Ofertele de munca cu program redus in Romania sunt foarte rare. Mai puțin de 7% dintre salariați lucreaza part-time. Patronii de firme nu sunt motivați sa faca angajari de personal cu program part-time deoarece taxele catre stat sunt prea mari. Cei mai afectați de lipsa unor joburi part time sunt studenții,…

- Intr-un interviu acordat Europa FM, Bogdan Lungu a spus ca i se pare usor sa traiasca in New York si ca va reveni in Romania doar in vacanta. "Aici, am gasit ce cautam. Daca muncesti si esti corect nu te doare capul, ca in tara. Infrastructura e ok, spitalele sunt ok, singura grija este sa muncesti.…