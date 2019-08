Studentii romani au obtinut 4 medalii la competitia internationala de robotica RobotChallenge

Stiri pe aceeasi tema

- O echipa de patru studenți ai Universitații Politehnica din București au reușit sa obțina doua medalii de aur, una de argint și una de bronz la una dintre cele mai importante competiții mondiale de robotica, RobotChallenge, care s-a desfașurat la Beijing. La competiția din China s-au reunit 2.196 de…

- In perioada 19-25 august 2019, studentii UBB organizeaza tabara studenteasca MINDSPARK. Aflata la prima editie, aceasta tabara de vara, organizata de Asociatia StudPAC, din cadrul Facultatii de Stiinte Politice, Administrative si ale Comunicarii, aduce impreuna 30 de studenti de la zece universitati…

- Universitatea Tehnica Cluj-Napoca (UTCN) a inaugurat recent laboratorul „Internet of Things” (IoT), care este unic in Romania si care ii ajuta pe studenti sa dezvolte prototipuri si produse noi, scrie Agerpres. „Facultatea de Automatica si Calculatoare a UTCN a inaugurat laboratorul „Internet of Things”…

- Amplasat la etajul 3 al corpului S al Facultații de Automatica și Calculatoare (str. George Barițiu, nr. 26-28), spațiul de lucru vine drept raspuns la solicitarile mediului socio-economic de a intensifica colaborarea cu UTCN. Studenții pasionați de tehnologie au acum oportunitatea sa testeze, sa…