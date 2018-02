STUDENȚII, locuri de muncă în GERMANIA, pe perioada verii Studenții vor munci in Germania minimum doua luni, potrivit unui comunicat al institutiei. Conform documentului, pot participa studentii cu varsta cuprinsa intre 18 si 35 de ani, care urmeaza cursuri de zi, la o facultate de stat sau particulara, acreditata conform legii si care au cunostinte bune sau foarte bune de limba germana. Pentru anul 2018, sunt disponibile 50 de posturi in domeniul hotelier - gastronomic, in gastronomia fast-food, in productia industriala si in domeniul serviciilor. [citeste si] Studentii care au domiciliul in Bucuresti sau sunt inregistrati… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

