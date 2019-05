Stiri pe aceeasi tema

- Un avion de pasageri al companiei low-cost Wizz Air, care efectua cursa București - Bruxelles, a revenit la sol de urgenta, in aceasta dimineata, dupa ce a lovit o pasare in timpul decolarii. Incidentul a avut loc la cateva minute dupa decolarea aeronavei programata miercuri dimineața la ora 07:00,…

- "Furgoneta a explodat cand echipa de deminare a STF (Forta Speciala de Reactie Rapida) si fortele aeriene au incercat sa dezamorseze bomba'', a declarat martorul citat de AFP. De asemenea, fortele de ordine au anuntat, intr-un comunicat de presa, ca 87 de detonatoare au fost descoperite in…

- In perioada 15- 19 aprilie , elevii s-au putut bucura de activitați diverse in cadrul programului ”Școala altfel” . Printre alte activitați, cei mici au avut oportunitatea de au intrat in contact cu angajații Inspectoratului de Poliție Județean Gorj, Inspectoratui pentru Situații de Urgența si ai Inspectoratului…

- Ministrul Educatiei, Ecaterina Andronescu a anuntat ca Guvernul a aprobat, miercuri, 3 aprilie 2019, acordarea subventiei de 200 de euro si in acest an pentru elevii si studentii care vor sa isi achizitioneze un computer. “A trecut prin Guvern – a devenit hotarare de Guvern – un proiect prin care acordam…

- Un baietel de doi ani a ajuns la spital cu arsuri de gradul I și II, dupa ce pe terenul de joaca destinat copiiilor a fost turnat acid. Copilul a început sa urle de durere imediat dupa ce s-a urcat pe un tobogan la locul de joaca. El a fost dus la spital cu arsuri de gradul I…

- O aeronava Boeing 737 Max 8 a efectuat o aterizare de urgenta marti in Florida, transmite CNN, informeaza Mediafax.Citește și: Toate mașinile noi din Uniunea Europeana vor avea limitatoare de viteza La bordul aeronavei companiei Southwest nu se aflau pasageri, avionul fiind transportat…

- Un deținut a evadat miercuri noapte din Penitenciarul Jilava, marți noaptea. Barbatul de 29 de ani fusese inchis pentru talharie și avea de ispașit o pedeapsa de 10 ani de inchisoare. El era incarcerat in regim semideschis. Polițiștii, jandarmii și angajații penitenciarului il cauta in București și…