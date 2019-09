Stiri pe aceeasi tema

- Studentii de la specializarile IT ale Universitatii Oradea vor beneficia, in noul an universitar, de cazare si masa gratuita in caminele studentesti. Facilitațile sunt acordate in baza unui parteneriat intre primaria municipiului si institutia de invatamant superior, pentru toti tinerii care locuiesc…

- Studenții de la noua specializari vor beneficia, din acest an universitar, de masa și cazare gratuita. Beneficiari sunt tinerii de la specializarile: Informatica, Calculatoare, Tehnologia Informației, Electronica Aplicata, Rețele și Software de Telecomunicații, Automatica și Informatica Aplicata,…

- Universitatea Politehnica din Bucuresti a afișat astazi primele rezultate, in urma concursului de admitere pentru ciclul de studii universitare de licența, in sesiunea din iulie, pentru anul universitar 2019-2020. Verifica aici rezultatele preliminare, inainte de contestații, la Admiterea de la Politehnica…

- Universitatea Politehnica din Bucuresti a afișat astazi rezultatele, in urma concursului de admitere pentru ciclul de studii universitare de licența, in sesiunea din iulie, pentru anul universitar 2019-2020. Verifica aici Rezultatele la Admiterea de la Politehnica 2019! In aceasta etapa, fiecare candidat…

- Universitatea Politehnica Timisoara continua sa se mentina in topul preferintelor absolventilor de liceu din partea de vest a tarii, inregistrand un numar de candidati la admitere mai mare decat in 2018, iar aceasta in conditiile in care numarul de absolventi de liceu care au promovat examenul de bacalaureat…

- Universitatea Tehnica Prima care a inceput admiterea este Universitatea Tehnica „Gheorghe Asachi" din Iasi, de luni, 8 iulie, care scoate aproape 4.000 de locuri la licenta (2.400) si master (1.600) la buget. Cele mai cautate facultati anul trecut au fost Automatica si Calculatoare, Arhitectura, Electronica,…

- Universitatea Politehnica din București scoate la concurs 6.045 de locuri, dintre care 1.075 cu taxa, pentru examenul de admitere in ciclul de studii universitare de licenta, in anul universitar 2019-2020. Concursul se va desfasura, pentru trei dintre facultatile din cadrul U.P.B, chiar in momentul…