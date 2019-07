Stiri pe aceeasi tema

- Studenții din Iași ii cer demisia ministrului Eugen Teodorovici, dupa ce acesta a vorbit despre obligarea studenților romani sa se angajeze in țara dupa terminarea studiilor. Liga ieșeana invoca articole din Constituția Romaniei și din Convenția Europeana a Drepturilor Omului, potrivit Mediafax.O…

- Solicitarea demisiei vine inclusiv in contextul in care Teodorovici dorește limitarea beneficiilor studenților la transportul pe calea ferata. Eugen Orlando Teodorovici, ministrul Finanțelor, a lansat duminica propunerea ca studenții sa fie obligați sa lucreze in Romania dupa terminarea studiilor,…

- Reprezentantii Universitatii „Alexandru Ioan Cuza” acuza Liga Studentilor (LS) Iași ca proiecteaza o imagine falsa asupra activitații instituției. Reactia vine dupa ce mai multi studenti au protestat...

- Mai multi studenti de la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iasi (UAIC) au protestat miercuri, 5 iunie, pe trepele institutiei cerand demisia lui Tudorel Toader, fostul ministru al Justitiei si actual rector.

- Liga Studentilor din Iasi a anuntat proteste fata de rectorul Universitatii “Alexandru Ioan Cuza&" din Iasi, Tudorel Toader, motivând ca ramânerea acestuia în functie aduce grave prejudicii de imagine comunitatii

- Demisia ministrului de interne Carmen Dan este ceruta de mai bine de 40 de organizații civice dupa ce jandarmii i-au urcat in dube pe toți protestatarii impotriva lui Dragnea de la Topoloveni, și pe care i-au eliberat doar dupa ce evenimentul electoral al PSD s-a incheiat. Semnatarii demersului subliniaza…

- Reuniunea de la Helsinki va marca si transferul Presedintiei Comitetului Ministrilor la Republica Franceza, arata un comunicat al Ministerului Afacerilor Externe (MAE). Principalul subiect de dezbatere al reuniunii il reprezinta necesitatea unei "responsabilitati partajate pentru asigurarea…