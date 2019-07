Stiri pe aceeasi tema

- Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Sector 2 organizeaza, in lunile iulie si august, doua tabere la Sinaia pentru copiii din cadrul centrelor de zi si cei care beneficiaza de masura de protectie speciala in sistem rezidential si familial. 136 de copii din sistemul de protectie…

- In urma parteneriatului incheiat intre Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Sector 6 si Asociatia Mondiala pentru Orfani (AMOR), copii defavorizati din comunitate au sansa de a-si aprofunda cunostintele de programare pe calculator. Copiii au fost selectionati dintr-un numar…

- In epoca informatizarii si a interentului, detinerea unui calculator nu mai este un lux, ci o necesitate, iar competentele profesionale si chiar statutul social al unei persoane sunt frecvent evaluate din perspectiva cunostintelor informatice pe care aceasta le detine. A avea posibilitatea de a lucra…

- Compania Municipala Managementul Transportului va ridica masinile parcate neregulamentar in Bucuresti, care blocheaza circulatia Compania Municipala Managementul Transportului se va ocupa de ridicarea, transportul, depozitarea si eliberarea vehiculelor stationate neregulamentar, pe baza regulamentului…

- „Sa reciclam, nu sa aruncam!”, este tema pe care Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Sector 6 o propune participantilor la Taberele de Cartier din acest an. O tema care, cu sprijinul Primariei Sectorului 6, a facut in aceasta luna obiectul unei campanii de sensibilizare si…

- Un numar de 45 de copii care frecventeaza Centrul de zi “Sf.Andrei” au aflat care sunt tehnicile corecte de periaj dentar direct de la stomatologul Centrului de Sanatate Multifuncțional “Sfantul Nectarie”. Acțiunea face parte din campania “Cand doi ori doi fac sase, zambeste!”, care promoveaza igiena…

- La ce te gandești cand ai in fața ta o ladița cu nisip și miniaturi? Poate la mare și la copii. In Sectorul 6, ne gandim și la o forma inedita de terapie – cea prin jocul cu nisip. In fiecare zi de miercuri, 8 prichindei din comunitatea noastra se simt ca la mare și se bucura de nisip, intr-un cadru…