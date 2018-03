Stiri pe aceeasi tema

- Kovesi neaga dezvaluirea facuta de Dan Andronic Fostul deputat Sebastian Ghita a precizat, ieri, ca i-ar fi dat bani lui Florian Coldea ca sa-i dea Laurei Codruta Kovesi pentru ca aceasta sa isi cumpere o masina, bani care nu ar mai fi fost returnati de procurorul-sef DNA, a anuntat Mediafax. „Confirm…

- O noua escrocherie a aparut pe internet, adresata de data aceasta celor care spera in obtinerea unor castiguri uriase de pe urma pariurilor sportive, fie ca este vorba despre curse de cai sau fotbal, ba chiar si predictii privind pietele bursiere.

- Presedintele Klaus Iohannis i-a transmis joi, omologului sau rus, Vladimir Putin, un mesaj de felicitare, la 4 zile de la realegerea acestuia pentru inca un mandat la Kremlin, informeaza Administratia Prezidentiala, intr-un comunicat. Vadimir Putin a fost reales, duminica, pentru un nou mandat de 6…

- Neymar, vedeta fotbalului brazilian, a fost tinta a numeroase critici dupa ce a postat pe retelele de socializare o fotografie in care apare intr-un scaun cu rotile, fotografie insotita de un citat din astrofizicianul britanic Stephen Hawking, decedat miercuri, acest omagiu fiind considerat de prost…

- In data de 17-18 mai 2018 Departamentul de Știinte Juridice și Administrative din cadrul Facultații de Drept și Științe Sociale a Universitații “1 Decembrie 1918” Alba Iulia va organiza SESIUNEA DE COMUNICARI STIINTIFICE A STUDENTILOR SI STUDENTILOR MASTERANZI . Lucrarile conferintei se vor publica…

- 1. Liniile sunt la același nivel. Daca partenerul tau are liniile la același nivel, atunci ești norocoasa, pentru ca are intenții serioase și prefera relațiile de lunga durata, scrie feminis.ro. Este rațional și nu-i plac schimbarile bruște de situație. Este sensibil și empatic, drept pentru care…

- Un barbat cu nume aproape identic cu al unui avocat din Baroul Bucuresti a fost trimis in judecata pentru inselaciune.Citeste si: Reprezentantii ORNISS si RASIROM au RUPT TACEREA: Ce le-au spus parlamentarilor privind arhiva SIPA / VIDEO "Prin rechizitoriul din data de 2 martie 2018,…

- Cauzele aparitiei problemei transnistrene sint multiple, insa situatia din Transnistria a fost influentata intr-o mare masura de faptul, ca acolo, timp de decenii, au fost dislocate trupele Armatei a 14-a. Drept urmare, o parte considerabila a populatiei o constituiau ofiterii Armatei Sovietice, trecuti…

- Prima monografie a Craiovei care apare in editie bilingva romana si engleza a fost lansata miercuri, in cadrul Targului de carte Gaudeamus 2018. Cartea "Orasul Craiova. Craiova City. Monografie" este realizata sub coordonarea prof. univ. dr. Dumitru Otovescu, de la Facultatea de Stiinte…

- Cand șefii instituțiilor locale – cei care conduc in mod real, nu neaparat titularii funcțiilor supreme – nu vor sa faca un lucru, nimeni nu-i intrece in subterfugii. Adevarați maeștri ai eschivelor și ai aruncatului raspunderii pe alții, funcționarii cauta și gasesc motive sa tergiverseze totul și…

- Toate partiile din statiunile montane ale judetului Hunedoara ofera conditii excelente pentru schi, stratul de zapada pe domeniile schiabile din Straja, Parang si Rausor fiind cuprins intre 35 si 40 de centimetri, tot aici urmand sa aiba loc mai multe competitii pentru amatori. "In cursul acestei saptamani…

- Profesorul Valerius Ciuca de la Facultatea de Drept din Iasi, fost judecator la Tribunalul Uniunii Europene, considera ca acuzatiile lui Tudorel Toader la adresa sefei DNA nu au sustinere juridica si rationala.

- Potrivit Hindustan Times, in urma cu doi ani, Rita Sarkar a suferit de dureri abdominale puternice, așa ca soțul a dus-o la un consult, la un cabinet particular.Insa ce s-a petrecut acolo intre medici, soț și cumnatul femeii, a facut-o pe aceasta sa ii reclame pe toți la poliție. Se pare ca soțul și…

- Judecatoarea Camelia Bogdan a sesizat Consiliul Superior al Magistraturii, Inspectia Judiciara si Consiliul de etica al Universitatii Bucuresti in urma unui status pe Facebook al notarului Aurel Jean Andrei, cadru didactic la Facultatea de Drept a Universitatii Bucuresti, sotul fostei presedinte…

- Orice situatie are o rezolvare, orice conflict are o solutie, mai ales daca alegi sa vezi lucrurile diferit si sa actionezi diferit, pentru succesul tau. O perspectiva diferita iti poate schimba destinul spre bine oricand. Russell Grant, astrolog celebru cu experienta de peste 50 ani, autor…

- Judecatorii Curtii Constitutionale vor putea fi arestați ”doar cu aprobare” Curtea Constitutionala a României. Foto: Agerpres. Judecatorii Curtii Constitutionale a României nu vor putea fi, retinuti, arestati, sau perchezitionati decât cu încuviintarea plenului CCR -…

- Trimis in judecata de procurorii Parchetului de pe langa Judecatoria Constanta, un avocat din Constanta a condamnat definitiv la inchisoare cu executare. Cel in cauza a fost acuzat de "purtarea robei de avocat in alte conditii decat cele prevazute de lege, exercitarea fara drept a unei profesii sau…

- Inca un lider politic important iese la atac dupa dezvaluirile scandaloase despre practicile ilegitime ale unor procurori DNA. Calin Popescu Tariceanu, liderul Senatului, critica aspectele problematice din sistemul de justiție, subliniind ca nu se poate vorbi de stat de drept in Romania in aceste condiții.

- O femeie a ajuns la ora 3 dimineata la maternitate cu contractii. Spre uimirea tuturor, bebelusul nu a mai putut astepta sa ajunga intr-o sala de nasteri si a venit pe lume chiar pe holul spitalului.

- Ministrul Muncii, despre scaderea salariilor grefierilor: S-a calculat greșit de catre resursele umane, legea este foarte clara și ușor de ințeles, a spus Lia Olguța Vasilescu, miercuri, la Parlament. Ea a precizat ca dupa discuțiile cu cei din justiție, s-a stabilit publicarea pe site-ul ministerului…

- Parlamentul European dezbate miercuri situatia Statului de Drept si reforma sistemului judiciar din Romania. Au fost invitați reprezentanți ai Consiliului și ai Comisiei Europene, dar și ministrul roman al Justiției, Tudorel Toader. O dezbatere care, cu siguranța, va fi urmarita cu foarte…

- USR cere demisia ministrului de Externe, Teodor Melescanu, invocand declaratiile acestuia referitoare la faptul ca autoritatile de la Bruxelles ar conditiona finantarile europene pentru Romania de respectarea statului de drept. "Ministrul de Externe, Teodor Melescanu, indeparteaza iar…

- Nascut pe data de 16 iulie 1974, in Techirghiol, publicistul Cristian Cealera se considera un Rac veritabil, dar si un dobrogean get beget, dintr o mama ardeleanca si un tata aroman.A urmat cursurile scolilor nr. 25 si nr. 12, institutii de renume prin anii 39;80, a absolvit Liceul "Deceballdquo;, promotia…

- „A plecat spre o lume cu siguranța mai buna unul dintre absolvenții de marca ai Liceului Unirea, matematicianul de excepție ION D. ION, profesor universitar doctor, mult timp șeful Catedrei de algebra a Facultații de matematica, Universitatea București. Autor sau coautor de cursuri…

- Seful Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, a declarat, miercuri, intr-o conferinta comuna cu presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, ca este "foarte bine informat" in privinta chestiunilor legate de statul de drept si ca are "un dialog civilizat" cu Executivul de la Bucuresti. El a raspuns…

- S-a indepartat perspectiva considerarii Poloniei drept tara care nu respecta statul de drept, dar devine reala viziunea banilor mai putini din viitorul buget al Uniunii, potrivit Rzeczpospolita , citat de Rador. In plus, in afara de Polonia si alte tari au probleme. In mod traditional Ungaria, dar acum…

- Kim Jong-nam, fratele vitreg al liderului nord-coreean Kim Jong-un, s-a întâlnit cu un cetatean american la un hotel din Malaezia cu câteva zile înainte de a fi asasinat, în februarie anul trecut, a declarat luni în instanta un responsabil al politiei malaeziene,…

- Pentru Diana Enache (21 ani), fata lui Adrian Enache, cosmarul nu s-a terminat, scrie click.ro. In vara anului 2014 a vazut moartea cu ochii, iar acum se teme din nou pentru viata ei. Barbatul, care a injunghiat-o cu un briceag, poate iesi in curand din penitenciar pentru buna purtare. Citeste…

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a reziliat contractul privind actualizarea studiului de fezabilitate pentru tronsonul Targu Mures - Ditrau din Autostrada A8, sustine Asociatia Pro Infrastructura, in timp ce reprezentantii CNAIR spun ca acest contract a incetat…

- Neagu Djuvara s-a nascut la Bucuresti în 1916, într-o familie de origine aromâna asezata în tarile române la sfârsitul secolului al XVIII-lea, care a dat tarii mai multi oameni politici, diplomati si universitari. A fost licentiat în litere la Sorbona (istorie,…

- Curtea Constitutionala admite sesizarea lui Iohannis privind Statutul functionarilor publici CCR a admis, marti, sesizarea depusa de presedintele Klaus Iohannis, referitoare la legea privind Statutul functionarilor publici, care prevede ca functionarii publici sa nu mai fie suspendati din functie…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, marti, ca Romania trebuie sa se mentina ca pilon de stabilitate si predictibilitate, punctand ca trebuie continuata intarirea statului de drept. "Spuneam la intalnirea noastra de anul trecut, in contextul politic intern de atunci, ca din punct de…

- Marco Dulca si lectia depre cum isi cresc britanicii viitorii campioni. Mijlocasul crescut la Swansea vorbeste despre importanta psihologiei pentru un fotbalist, despre antrenamentele grele facute fara “a fi impins de la spate” si despre instruirea practica si teoretica a tinerilor fotbalisti. Fiul…

- Parlamentul Ucrainei a adoptat o lege prin care declara Rusia „stat agresor“ si defineste drept „ocupate“ zonele aflate sub controlul fortelor separatise proruse. Statul rus a condamnat noua lege, considerand ca face parte din „pregatiri de razboi“.

- Inspectoratul pentru Situații de Urgența Vaslui inregistreaza o concurența uluitoare și nemaiintalnita pana acum pentru un post de subofițer cu angajare din sursa externa, pentru care s-au inscris nu mai puțin de 47 de candidați. Și cele doua posturi de ofițer, pentru care se cere pregatire de specialitate,…

- WhatsApp isi va avertiza utilizatorii cand sunt victime ale unei campanii de dezinformare desfasurate in masa. Inginerii WhatsApp testeaza in prezent un sistem de detectare si avertizare a utilizatorilor cu privire la mesajele de tip spam, care contin informatii de natura sa creeze panica.…

- Codrut Olaru, vicepresedintele Consiliului Superior al Magistraturii (CSM)si-a plagiat intreaga teza de doctorat intitulata „Particularitatile criminalitatii organizate in Romania”, coordonata de ministrul Justitiei Tudorel Toader. Teza de doctorat a fost sustinuta in 2013 la Universitatea „Alexandru…

- Cei mai frumosi barbati celebri din toate timpurile Showbiz-ul american a lansat, in ultimele sapte decenii, actori si cantareti care au cucerit inimile publicului de pretutindeni cu look-ul lor. Chipesi, inalti, carismatici si talentati, acestia au castigat rapid o baza imensa de fani si sunt considerati…

- Singura competiție de hike & ride din Romania, Red Bull Oslea Hiride, se apropie de start, iar membrii juriului au pregatit sfaturi utile pentru concurenți, proba de coborare urmand a fi decisa de controlul, fluiditatea și tehnica fiecarui participant. Radu Lungu (arbitru acreditat World Freeride Qualifier…

- Casa Alba a calificat miercuri drept 'revoltatoare' decizia prin care un judecator american a blocat in mod provizoriu abrogarea de catre presedintele Donald Trump a unui program ce le permite tinerilor intrati clandestin in SUA pe cand erau minori sa studieze si sa lucreze legal…

- • prima instanta a constatat ca faptele nu exista si a dat o solutie de achitare • asta dupa ce un avocat si decanul din baroul „paralel“ au fost acuzati ca au prestat desi nu ar fi avut acest drept • procurorii au contestat solutia, dar nu au avut succes • Procurorii nu au avut cistig de cauza la Curtea…

- Tenismanul britanic Andy Murray, fostul numar 1 mondial, a anuntat ca spera sa poata reveni pentru sezonul pe iarba in acest an, care incepe in luna iunie, dupa operatia la soldul drept suferita in Australia. ''Astazi am fost supus cu succes unei operatii la soldul drept la spitalul…

- La nivelul administrației locale campinene, 2017 a fost un an cu evenimente de-a dreptul incredibile. Primarul in exercițiu preda discipline tehnice la un liceu, șefa de la Achiziții Publice este transferata la Poliția Locala, Direcția Economica și Contabilitatea raman fara conducere pentru ca nu a…

- Toți cei cinci jucatori pe care siteul www.fcpetrolul.ro i-a anunțat vineri, 5 ianuarie 2018, ca nemaifacand parte din planurile actuale ale antrenorului principal Romulus Ciobanu, adica portarul Ionuț Marinica și jucatorii de camp Alexandru Puchea, Adrian Vintila, Roland Stanescu și Gheorghe Dumitru…

- Pentru ca PSD Galati nu mai misca nimic de la alegeri, nimeni n-a mai facut nicio declaratie politica, iar de conferinte de presa sau comunicate nici vorba, comunicarea acestui partid in teritoriu fiind inexistenta cu desavarsire, USR Galati impreuna cu USR Braila s-au hotarat sa le dea o mana de ajutor…

- ”Nu aș vrea sa vad o a doua schimbare de guvern in strada, cand prima a eșuat din motive de lipsa de alternativa. Cred ca alternativa bine construita care convinge in alegeri este calea inainte, ca radicalizarea de azi ar fi fost evitata daca DNA nu inculpa in momente strategice pe Dragnea și Tariceanu.…

- Criza privind independența regiunii Catalonia a generat pierderi de aproximativ un miliard de euro, a anunțat ministrul spaniol al Economiei, Luis de Guindos, relateaza site-ul BBC News. Guvernul Spaniei a precizat ca pierderile au fost provocate de încetinirea economiei catalane dupa referendumul…