Studentii cu varsta pana in 35 ani vor beneficia in continuare de gratuitate la transportul feroviar

Studentii cu varsta pana in 35 ani vor beneficia in continuare…

Studentii de pana in 35 de ani, incadrati la forma de invatamant cu frecventa vor beneficia in continuare de gratuitate la transportul feroviar intern, dupa ce la Ministerul Educatiei au avut loc, miercuri, discutii cu ministrul Ecaterina Andronescu.



"Concluzia trasata in urma discutarii acestui subiect, a fost limitarea gratuitatii la transportul feroviar pe criteriul varstei, iar plafonul stabilit va fi cel din Legea Tineretului.



Astfel, studentii de pana la 35 de ani inmatriculati la forma de invatamant cu frecventa (licenta, master, doctorat), in institutiile de invatamant…