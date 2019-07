Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat a publicat lista primelor 8.597 de acorduri de finanțare pentru fondurile nerambursabile de maximum 200.000 de lei fiecare, semnate pana in data de 12 iulie 2019 inclusiv, in programul Start-Up Nation, ediția 2018-2019,potrivit Startupcafe.ro.

- Universitatea de Stiințe Agricole si Medicina Veterinara (USAMV) Cluj-Napoca aniverseaza 150 de ani de existența, dar și 100 de ani de invațamant in limba romana, iar festivitațile sunt programate intre 19-21 iulie 2019. Ceremonia va fi deschisa de rectorul USAMV Cluj-Napoca, Prof. dr. Cornel Catoi,…

- Zeci de caini și pisici sunt sunt sterilizați gratuit, sambata, de studenții și profesorii Facultații de Medicina Veterinara din Cluj-Napoca, pentru a preveni inmulțirea animalelor abandonate și cazurile de persoane atacate de caini agresivi fara stapan, conform Mediafax.Prodecanul Facultații…

- ​Opte firme IT cu capital românesc se vor extinde în SUA, unde vor crea peste 1.000 de locuri de munca, a afirmat, marți, Ministerul pentru Mediul de Afaceri, care a inclus pe lista și startup-ul UiPath, fondat la București, dar care are sediul central la New York, de ani buni. Citește…

- Universitatea de Științe Agricole și Medicina Veterinara din Cluj-Napoca are onoarea sa anunțe decernarea titlului Doctor Honoris Causa lui Gerard Larcher, președinte al Senatului Republicii Franceze, intr-o ceremonie care va avea loc in 12 iunie, la Ambasada Romaniei la Paris, de la ora locala 17.00.…

- Mii de agricultori, procesatori, crescatori de animale, dar si producatori renumiti in utilaje sunt asteptati la sfarsitul acestei saptamani la deja celebra expozitie BANAT AGRALIM. Evenimentul este gazduit de Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara a Banatului ”Regele Mihai I al Romaniei”…

Studenta la Universitatea de Științe Agricole și Medicina Veterinara din Cluj-Napoca, tanara din Campia Turzii a prezentat la cel mai recent Salon de Inventica de la Cluj un tip de iaurt...