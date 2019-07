Studentii ameninta ca ies in strada daca Guvernul nu renunta la masurile anuntate: Ne intoarcem in Evul Mediu!

Stiri pe aceeasi tema

- Liderul USR Dan Barna a declarat, luni, despre anuntul lui Eugen Teodorovici privind obligarea studentilor romani de a se angaja in tara dupa finalizarea studiilor, ca este o abordare de tip medieval, in care cetatenii sunt legati de glie. El a adaugat ca prevederea arata limitarea de viziune a PSD.…

- Anutul ministrului Finantelor, Eugen Teodorovici, privind limitarea gratuitatilor studentilor pe CFR nu a fost pe placul acestora. Eugen Teodorovici a anuntat luni ca in CEx al PSD s-a discutat si despre „limitarea” numarului de calatorii gratuite cu trenul acordate studentilor, dar si despre acordarea…

- Ministrul de Finanțe, Eugen Teodorovici, a anunțat, luni, ca Guvernul va adopta un act normativ prin care va limita numarul de calatorii gratuite cu trenul pentru studenți, informeaza Mediafax. De asemenea, limita de varsta a studenților pentru a beneficia de gratuitate va fi de 26 de ...

- Asociația Orașelor din Romania i-a adresat o scrisoare deschisa ministrului de Finanțe, Eugen Teodorovici, in care primarii ii reproșeaza acestuia ca i-a ”dus cu vorba”, iar orașelor au ajuns in situația in care nu mai fac fața obligațiilor financiare pe care le au din cauza ca Guvernul le-a taiat fondurile…

- Ionuț Buliga a platit taxa auto in anul 2013 sub forma de taxa de mediu. Dupa ce a fost anulata, in 2018, timișoreanul a depus o cerere prin care a solicitat sa ii fie restituiți banii. Nici acum, dupa amanari și promisiuni, nu a reușit sa recupereze suma platita catre stat. "In cazul meu, cererea…

- "Beneficiile directe si indirecte platite de companiile de ridesharing in Romania sunt, in prezent, de peste un miliard de lei anual. Reglementarea pe care industria si-o doreste va aduce, in anul 2023, aproximativ 1,9 miliarde de lei in beneficii directe si indirecte catre bugetul statului. Dublarea…

- Ministrul de Finanțe, Eugen Teodorovici, a anunțat, ieri, ca Guvernul a modificat OUG 114/2018, intitulata și Ordonanța lacomiei, cu scopul dezvoltarii sistemului de pensii private in Romania, informeaza MEDIAFAX. Modificarile vizeaza o noua modalitate de calcul al capitalului social ...

- Noua lege a Turismului - pe care ministrul Bogdan Trif o considera "cea mai importanta din domeniu" - nu rezolva, de fapt, niciuna dintre marile probleme ale industriei, au declarat pentru Ziare.com intreprinzatori cunoscuti in bransa. Mai mult chiar, in anumite privinte, noul act normativ risca sa…