- O studenta in varsta de 19 ani a fost arestata de autoritatile franceze, fiind suspecta ca luna trecuta a pus la cale un atac terorist, relateaza miercuri agentia EFE, citand presa locala si surse judiciare. Tanara studenta a prestigioasei universitati pariziene Sorbona planuia sa comita atacul in…

- Imparatul roman Traian a pus in jurul celebrei sale Coloane din Roma statui monumentale de daci. Asta dupa ce cucerise Dacia. Mai mult, statuile de daci au fost cioplite in marmura egipteana speciala, destinata doar imparaților romani și reprezentarilor de zeitați. La 200 de ani dupa Traian, un alt…

- Gerard Collomb, ministrul de Interne al Frantei, a declarat, luni, ca in annul 2017 au fost fortele de securitate au dejucat 20 de atacuri teroriste care urmau sa aiba loc pe teritoriul Frantei, relateaza site-ul agentiei Anadolu.

- Presedintele francez Emmanuel Macron a pledat luni la Xian pentru o vasta alianta intre Franta, Europa si China, in special cu privire la clima si proiectul Beijingului "Noi drumuri ale matasii", angajandu-se sa revina in China "cel putin o data pe an", relateaza AFP, preluata de…

- Presedintele francez Emmanuel Macron a adus duminica dimineata un omagiu foarte sobru (conform dorintei familiilor) victimelor atentatelor jihadiste comise cu trei ani in urma la Paris impotriva publicatiei satirice Charlie Hebdo si a magazinului Hyper Cacher, scrie evz.ro.

- Ministrul german de externe Zigmar Gabriel va efectua o vizita de lucru în Ucraina, în perioada 3-4 ianuarie, a anunțat serviciul de presa al Ministerului de Externe al Ucrainei, scrie paginaderusia.ro La Kiev, Gabriel va avea discuții cu șeful Ministerului de Externe al Ucrainei,…

- Peste 1.000 de mașini au fost incendiate in noaptea dintre ani, in Franța, a anunțat ministrul de Interne din Franta, Gerard Collomb. Numarul mașinilor incendiate este in creștere ața de anul trecut.

- Camille Allard a ocupat functia de medic inspector al apelor termale de la Saint Honoreacute;, in centrul Frantei. In timpul Razboiului Crimeii 1853 1856 , el a facut parte din misiunea trimisa de guvernul de la Paris in 1855, in Dobrogea otomana, in scopul construirii unui drum intre Constanta si Rasova…

- Consiliul de Stat francez a validat joi decizia guvernului de la Paris de a continua controalele la frontierele interne ale spatiului Schengen, desi starea de urgenta nu mai este in vigoare, considerand ca masura este 'proportionala' cu gravitatea amenintarii teroriste, relateaza AFP.…

- Dupa ce au cucerit Dacia, romanii, in arta lor plastica, ajunsa la apogeu, i-au reprezentat pe daci in postura de zei. Este o ciudațenie a Antichitații care nu s-a mai repetat niciodata, nicaieri in lume. Aceasta este concluzia lucrarii de doctorat a lui Leonard Velcescu, susținuta la Sorbona. Leonard…

- Criza sociala de proportii in Franta, dupa ce mai multi edili au trimis catre publicatia Le Monde o scrisoare prin care cer Guvernului de la Paris un plan national pentru a rezolva cererea imensa pentru azil. Mii de refugiati continua sa vina in marile orase.

- Copiii din Franta care nu au implinit varsta de 16 ani nu mai pot folosi Facebook-ul, Twitter-ul, Whatsapp-ul sau orice alta retea de socializare fara acordul parintilor. Aceasta reglementare se regaseste intr-un nou act normativ al legislativului de la Paris care incearca astfel sa armonizeze…

- Bugetul Institutului Cultural Roman (ICR) pentru anul 2018 a fost avizat marți favorabil, in unanimitate, cu un amendament, de Comisiile de cultura ale Parlamentului. Membrii Comisiilor reunite au adoptat un amendament al USR care vizeaza demararea elaborarii unei documentații tehnico-economice…

- Romania nu a primit nicio notificare oficiala cu privire la retragerea unor loturi de lapte praf produse de compania franceza Lactalis, dupa descoperirea bacteriei salmonella. Ministrul agriculturii Petre Daea spune ca deocamdata nu exista nicio problema in tara noastra. Punctul national de contact…

- Aproximativ 500 de jihadisti francezi se gasesc inca in teatrul de razboi siriano-irakian, de unde le va fi dificil sa revina in Franta, a declarat vineri seful diplomatiei de la Paris, Jean-Yves Le Drian, transmite AFP.

- Cantaretul Johnny Hallyday a murit la varsta de 74 de ani, din cauza unui cancer pulmonar, in noaptea de marti spre miercuri, a declarat sotia acestuia, Laeticia Hallyday, pentru AFP. "Johnny Hallyday a plecat. Scriu aceste cuvinte fara sa cred acest lucru. Si totusi este adevarul. Sotul…

- Relațiile dintre Romania și Franța "se desfașoara sub semnul unui Parteneriat strategic solid in toate domeniile, pe care dorim sa-l aprofundam atat pe plan bilateral - politic, economic, cultural - cat și in dialogul nostru la nivelul Uniunii Europene", a declarat, intr-un discurs cu prilejul…

- Franta ia in serios propaganda si dezinformarea prin intermediul institutiilor de presa afiliate Kremlinului. Presedintele Consiliului superior al audiovizualului de la Paris a declarat ca postul TV "Russia Today" din Franta, care urmeaza sa fie lansat in curand, va fi

- Mulți utilizatori Facebook s-au confruntat, zilele acestea, cu blocari abuzive ale conturilor, din cauza unor postari cu fotografii sau mesaje legate de protestele din țara, ori pentru ca au distribuit articole de ziare pe aceasta tema.Printre cei care au avut contrul raportat se numara…

- Ministrul de externe francez Jean-Yves Le Drian, aflat in vizita in China, a declarat vineri ca numai sanctiunile pot forta o Coree de Nord "autista" sa negocieze, el estimand ca propunerea Beijingului de suspendare simultana a testelor nucleare ale Phenianului si a exercitiilor militare americano-sud-coreene…

- Politistul parizian si-a impuscat iubita in fata si a ucis doi barbati care au incercat sa intervina, a declarat Eric Corbaux, procuror in departamentul Pontoise. Ulterior, politistul a intrat in casa iubitei sale si l-a ucis mortal pe tatal acesteia si a ranit-o grav pe mama ei. …

- Thibault Lefebvre a fost avocat la Curtea de Casatie si la Consiliul de Stat si membru al Societatii de Economie Politica din Paris.In 1853, Rusia a invadat Principatele Romane vasale sultanului, declansand Razboiul Crimeii, in care se vor implica si Franta si Marea Britanie de partea Imperiului Otoman.…

- Ce-i poate aduce Clujului Moș Nicolae: titlul de oraș european al sportului Clujul și-a propus sa devina oraș european al sportului in 2018. O delegație a federației orașelor și capitalelor sportului a vizitat astazi municipiul și a ramas impresionata de ceea ce a gasit aici. Decizia finala se va lua…

- Mehdi Nemmouche, presupusul autor al atacului armat de la Muzeul evreiesc din Bruxelles, a fost inculpat miercuri, la Paris, in ancheta cu privire la patru jurnalisti francezi tinuti ostatici in Siria, in 2013-2014, suspectat ca a fost unul dintre temnicerii acestora, relateaza AFP. Transferat din…

- Suma record pentru Les Amoureux, tabloul lui Marc Chagall. Tabloul „Les Amoureux”, de Marc Chagall, care s-a aflat in colecția aceleiași familii timp de 90 de ani, a fost adjudecat, marți, 14 noiembrie, la New York, SUA, contra unei sume record. Lucrarea a depașit cu mult estimarile inițiale, intre…

- Ministrul afacerilor externe al Frantei, Jean-Yves Le Drian, a intreprins joi o vizita in Egipt, unde a fost primit de presedintele egiptean Abdel Fattah al-Sissi, semn al bunelor relatii intre Paris si Cairo, informeaza AFP. Le Drian, care s-a aflat in vizita oficiala in Emiratele Arabe Unite impreuna…

- Potrivit unor documente dezvaluite in campania numita "Paradise Papers" ("Documente din paradisuri fiscale"), in 2007, printul Charles a achizitionat in secret actiuni in valoare de 113.500 de dolari intr-o companie din Insulele Bermude care ar fi beneficiat de pe urma modificarii tratatelor, potrivit…

- Noua Caledonie organizeaza un referendum pentru a se rupe de Franța, acesta urmand sa aiba loc anul viitor și are acordul guvernului de la Paris, scrie BBC News. Liderii caledonieni au discutat, joi, la Paris, noua ore cu miniștrii francezi, iar concluziile la care au ajuns ar putea deschide calea spre…

- Timisorenii care vor alege sa-si petreaca seara de astazi in Sala „Capitol” a Filarmonicii de Stat „Banatul” se vor putea delecta cu un concert simfonic de factura speciala. „Dupa tambalul devenit solist saptamana trecuta, iata ca protagonistul spectacolului de azi va fi acordeonul, la care va canta…

- Autoritatile din Franta sustin ca un asemenea jaf nu s-a mai comis de 50 de ani. Jurnalistii il numesc pe George Ploscaru "Hotul cu maini de aur". Romanul a intrat intr-un magazin celebru din Paris si le-a spus angajatilor ca este un evaluatorul unui om bogat si ca vrea sa vada doua inele…

- Starea de urgenta, instaurata dupa atentatele de 13 noiembrie 2015, ia sfarsit miercuri in Franta, dupa doi ani de dezbateri puternice pe tema eficientei acestui regim de exceptie, acuzat ca aduce atingere drepturilor fundamentale, relateaaza Reuters, conform news.ro.Acest dispozitiv - creat…

- Starea de urgența, care inițial era prevazuta sa dureze trei luni, a fost prelungita in șase randuri, ultima data in luna iulie cand Parlamentul a votat pentru extinderea acestui regim de excepție.Ea urmeaza sa fie inlocuita cu o noua lege antiterorista, promulgata luni de președintele…

- Biletul zilei din tenis 31 octombrie vine din Franța, acolo unde turneul ATP de la Paris se afla in turul doi. Am ales sa jucam pe Pierre-Hugues Herbert vs Feliciano Lopez și Dominic Thiem vs Peter Gojowczyk, ce vor avea loc in jurul orelor 13:30, respectiv 22:00. Biletul Zilei Tenis – 31 octombrie…

- ''Aceasta lege ne va permite sa ieșim din starea de urgența incepand cu 1 noiembrie, asigurand in același timp securitatea concetațenilor noștri'', a declarat Macron, care și-a pus semnatura pe document in fața camerelor de televiziune, in biroul sau de la Palatul Elysee, in prezența ministrului…

- Decesul lui Jacques Sauvageot, care s-a produs cu cateva luni inainte de a 50-a aniversare a acelor proteste istorice, a fost confirmat pentru cotidianul Le Monde de familia sa.Nascut la Dijon pe 16 aprilie 1943, provenind dintr-o familie catolica din mediul rural, nepot al unui fierar…

- Urmatoarea minivacanta ocazionata de sarbatori legale este cea din 30 noiembrie, Sfantul Andrei, si 1 Decembrie ziua nationala a Romaniei, care anul acesta vor fi inainte de weekend. Astfel ca mai multi romani si-au pregatit bagajele pentru un city break dincolo de granitele tarii. „Cu ocazia…

- PSG a invins-o fara drept de apel pe Nice, in primul meci al etapei a 11-a din Ligue 1. O alta infruntare interesanta a rundei este cea de la Bordeaux, unde gazdele primesc vizita campioanei AS Monaco. Revelația Nantes, echipa portarului Ciprian Tatarușanu, se deplaseaza la Dijon. Vineri, 27 octombrie…

- Cele 26 de țari membre ale Spațiului Schengen vor implementa un sistem informatic unitar pentru controlul intrarilor și ieșirilor, a decis miercuri Parlamentul European. Masura se aplica și României și Bulgariei, care nu fac înca parte din Spațiul Schengen, potrivit Agerpres. Sistemul…

- Franta se confrunta cu un deficit de unt, unele supermarketuri avand rafturile goale in zona rezervata acestui produs, iar pretul croissantului a crescut. Acest deficit de aprovizionare cu unt este rezultatul scaderii productiei de lapte si al cresterii cererii de unt la nivel mondial, in…

- Franța va discuta despre posibila vanzare a mai multor avioane Rafale cu liderul egiptean Abdel Fattah al-Sisi in timpul vizitei din aceasta saptamana pe care acesta o efectueaza la Paris, a declarat marți, la postul de radio Europe 1, ministrul de finanțe francez Bruno Le Maire, potrivit Reuters.…

- Mii de maltezi au participat duminica la o manifestație în Valletta, cerând dreptate dupa asasinatul cu bomba de lunea trecuta, caruia i-a cazut victima jurnalista Daphne Caruana Galizia, relateaza Reuters, potrivit Agerpres. CITESTE SI: Pe cine acuza Matthew Caruana Galizia…

- Opt persoane, cu varste intre 17 și 29 de ani, urmau sa fie prezentate sambata unui judecator in vederea inculparii lor in cadrul unei anchete vizand gruparea unui fost militant extremist de dreapta, suspectata ca planuia atacuri impotriva unor politicieni francezi și a unor lacașuri de cult musulmane,…

- Cetatenii romani pot solicita asistenta consulara la numerele de telefon ale Ambasadei Romaniei la Paris: +33147052966 si +33147052755, apelurile fiind redirectionate catre Centrul de Contact si Suport al Cetatenilor Romani din Strainatate (CCSCRS) si preluate de catre operatorii Call Center in regim…

- Un agent francez a reușit sa faca o greșeala incredibila. A trimis un mesaj chiar persoanei pe care o monitoriza, persoana care era pe lista de suspecți de radicalizare. Acesta din urma și-a dat seama imediat ca este monitorizat, relateaza The Telegraph. Mai mulți agenți urmareau un predicator islamist,…

- Concursul Internațional de Canto „Georges Enesco” de la Paris din cadrul Intalnirilor Muzicale Internaționale care poarta de asemenea numele marelui compozitor, a inregistrat un minunat și binemeritat succes la cea de a IV-a ediție, desfașurata intre 9 și 13 octombrie, in organizarea Asociației Noesis…

- O coperta originala a unui album cu Asterix, intitulat "Le Tour de Gaule", a fost vanduta cu prețul record de 1,4 milioane de euro, vineri, in cadrul unei licitații organizate la Paris de casa Drouot. Prețul de vanzare este insa departe de recordul deținut de Tintin, "rivalul"…