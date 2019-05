Stiri pe aceeasi tema

- O studenta din Iași a ieșit la alergat, goala, pe strazile orașului, unde sute de oameni au vazut-o. Din primele informații reiese ca aceasta ar fi consumat droguri. Un echipaj de Poliție a intervenit, marți seara, la Iași, dupa ce o studenta de 26 de ani, originara din Franța, a ieșit la alergat gol-goluța,…

- Un barbat de 60 de ani din judetul Iasi este anchetat de autoritati dupa ce a folosit o arma pentru a ucide o pisica. Dumitru Gheorghiu este acuzat de uz de arma, el scapand zilele trecute de pedeapsa din cauza unei erori judiciare a procurorilor. Anchetatorii au incheiat un acord de recunoastere a…

- Soferii ieseni care vor sa efectueze virajul catre stanga sau dreapta de pe bulevardul Independentei pentru a intrat pe strada Universitatii de la Medicina nu vor mai putea face acest lucru de astazi. Asta deoarece accesul pe aceasta strada a fost restrictionat, urmand sa devina sens unic. In zona respectivea…

- Dr. George Carp este directorul medical al spitalului orasenesc ”Sf. Dimitrie” din Targu Neamt din decembrie 2018. Anestezist, ieșean mutat cu familia la Targu Neamț, George Carp a reusit, intr-un timp foarte scurt, sa-si puna amprenta profesionala si personala in deciziile administrative ale institutiei…

- O femeie in varsta de 64 de ani, care s-a prabusit in cursul diminetii de ieri pe o strada din Iasi, intrand in stop cardio-respirator, nu a mai putut fi salvata nici de echipajul medical care a sosit la fata locului. Medicii sustin ca niciunul dintre cei care au observat ce se intampla nu a intervenit…