Stiri pe aceeasi tema

- Un tanar in varsta de 25 de ani, din localitatea buzoiana Ojasca, și-a pierdut viața intr-un accident rutier cu multe semne de intrebare. Poliția a deschis o ancheta pentru omor din culpa. Tragedia s-a produs vineri noapte, pe un drum petrolier ce leaga localitatea Ojasca de Grajdana. Surse apropiate…

- Mick Jagger, in varsta de 75 de ani, a fost supus, la un spital din New York, unei interventii la inima care a avut succes, iar solistul The Rolling Stones „se odihneste si se recupereaza bine”, dupa cum spun apropiati ai starului, citati de Daily Mail.

- Avionul de tip Cirrus SR20 i-a taiat practic calea camionului condus de Bill Chan, care apoi a privit ingrozit cum aripile micului aparat se frang pe campul de la marginea soselei. Soferul a postat apoi clipul pe pagina sa de Instagram, de unde s-a viralizat. Contactat de CBC, șoferul a spus…

- O romanca dintr-o rețea de cerșetorie a fost arestata de polițiștii din orașul american New Jersey. Femeia de 34 de ani exploata mila trecatorilor spunand ca are nevoie de bani pentru un bebeluș, dar in realitate era mai bogata decat unii dintre oamenii miloși care ii dadeau bani. In buzunar avea deja…

- Un barbat și-a luat copilul in varsta de doar cinci ani cu el la locul de munca. L-a lasat un pic nesupraveghat și micuțul a murit. Copilul a cazut intr-un bazin cu apa și s-a inecat. Tragedia s-a produs ieri, in localitatea Slobozia, din raionul Ștefan Voda, din Republica Moldova, a anunțat publika.md.…

- Informatia a fost confirmata pentru publicatia Variety de un purtator de cuvant al Politiei din New York. Acesta a explicat ca este vorba despre o ancheta interna, fara sa ofere alte detalii. Emanuel Gonzalez este acuzat ca le-ar fi spus ofiterilor de politie care au participat la o misiune, pe 7…

- Richard Gere a devenit tata pentru a doua oara, la doar cateva luni de la cea de a 70-a aniversare, dupa ce soția sa, Alejandra Silva, a nascut un baiețel in urma cu cateva zile. Actorul a devenit din nou tata la șapte luni de cand a implinit 70 de ani, potrivit revistei spaniole Hola! Alejandra Silva,…