- La doar 21 de ani, Marta Comnoiu, o tanara din Campina, studenta in anul al II-lea la Facultatea de Stiinte ale Educatiei, a ales sa devina mama de imprumut pentru copiii abandonati in spitalul de Pediatrie din Brasov.

- Un adolescent de 14 ani a fost transportat luni la Spitalul de Pediatrie, dupa ce a fost lovit pe trotuar, in Viile Sibiului, de o masina condusa de un sofer fara permis, in stare de ebrietate, potrivit Politiei si Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta ISU Sibiu citate de Agerpres.roBaiatul a suferit…

- Facultatea de Stiinte ale Educatiei din cadrul Universitatii „Stefan cel Mare” din Suceava organizeaza joi, 31 ianuarie 2019, in intervalul orar 8.30 – 17.30, in sala Auditorium „Joseph Schmidt” din campusul USV, evenimentul de multiplicare in vederea diseminarii rezultatelor obținute in cadrul ...

- Facultatea de Stiinte ale Educatiei din cadrul Universitatii „Stefan cel Mare" din Suceava (USV) a realizat toate activitatile din cadrul Proiectului Erasmus+ KA 2 - 2 IMINED, Grant Agreement Number 2016-1-LT01-KA204-023223. Proiectul Erasmus+ a fost initiat de catre Universitatea ...

- Ca urmare a nefericitului eveniment din data de 08.12.2018, in urma caruia 7 minori s-au intoxicat cu monoxid de carbon, va transmitem urmatoarele: In cursul zilei de astazi, 10.12.2018, o echipa din cadrul DGASPC Sibiu impreuna cu reprezentantii SPAS Sibiu s-au deplasat la adresa unde a avut loc…

- Copiii au varste cuprinse intre 4 si 12 ani, iar adultul - aproximativ 40 de ani, potrivit sursei citate. La fata locului au intervenit echipaje SMURD si ale Ambulantei. "Echipajul cu medic de la SAJ Sibiu a preluat un adult si doi copii intoxicati, iar ceilalti 5 copii au fost preluati…

- Zeci de tineri din Gorj vor fi angajati inca de pe bancile facultatii. La Universitatea „Constantin Brancuși“ din Targu Jiu, a avut loc joi lansarea proiectului PACT. Evenimentul s-a desfașurat la Facultatea de Științe ale Educației, Drept și Administrație Publica, ...