Stiri pe aceeasi tema

- Naționala de handbal feminin a Romaniei va intalni Polonia, Ucraina și Insulele Feroe in preliminariile EURO 2020. Primele doua clasate urmand sa se califice la turneul final gazduit de Danemarca și Norvegia. Turneul final al Euro 2020 va avea loc in Norvegia și Danemarca intre 4 și 20 decembrie 2020.…

- Sambata, 6 aprilie, in Sala de Sport a Universitații “1 Decembrie 1918” Alba Iulia se va desfașura un interesant turneu de fotbal feminin, organizat de Student Sport Alba Iulia. Astfel, conform informațiilor furnizate de Catalin Costea, pe langa echipa gazda vor mai participa alte patru formații, respectiv…

- Zilele trecute, pe terenul sintetic al Liceului cu Program Sportiv Suceava a avut loc turneul final județean al Cupei Satelor, o intrecere rezervata copiilor cu varsta mai mica de 13 ani. Competiția reprezinta un proiect național lansat in toamna anului trecut de catre Federația Romana de Fotbal, ...

- Qatar ar putea gazdui primul turneul final al Campionatului Mondial de Fotbal din 2022 cu 48 de naționale.Consiliul FIFA a recomandat in cadrul unei adunari desfașurate la Miami creșterea numarului de echipe participante.

- Sala de sport a Liceului Tehnologic „Oltea Doamna”, din Dolhasca, a gazduit la finele saptamanii trecute cel de-al patrulea turneu zonal din cadrul Campionatului de futsal organizat de Asociația Județeana de Fotbal, care are scopul de a ține in priza echipele din Ligile a IV-a și a V-a in pauza dintre…

- Sala de sport a Liceului Tehnologic „Oltea Doamna", din Dolhasca, a gazduit duminica cel de-al patrulea turneu zonal din cadrul Campionatului de futsal organizat de Asociația Județeana de Fotbal, care are scopul de a ține in priza echipele din Ligile a IV-a și a V-a in pauza dintre tur ...

- O clasa de fotbal feminin va funcționa incepand cu anul școlar viitor la Liceul Sportiv din Cluj-Napoca in parteneriat cu Federația Romana de Fotbal (FRF), urmand sa fie realizata o selecție dintr-un grup de 300 de fete care provin din județele din Transilvania informeaza mediafax Șeful Inspectoratului…

- Intr-o conferința de presa desfașurata astazi, Federația Romana de Fotbal a marcat faptul ca mai sunt 500 de zile pana cand EURO 2020 va ajunge la București. Cu acest prilej, s-a lansat și campania de informare pentru recrutarea voluntarilor necesari la turneul final al EURO. Peste 500 de zile, timp…