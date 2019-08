Ismail Ajjaoui, care traieste in Liban, a declarat pentru ziarul studentesc The Harvard Crimson ca la sosirea sa pe aeroportul din Boston, vineri, politia l-a interogat timp de 8 ore, chestionandu-l in special in privinta religiei sale. Dupa ce i-au cautat in telefon si in laptop timp de 5 ore, o politista a inceput sa tipe la el.

'Mi-a spus ca a gasit persoane in lista mea de prieteni care postau opinii politice contrare SUA', a spus tanarul. Studentul palestinian in varsta de 17 ani a sustinut ca nu si-a exprimat niciodata propriile pareri politice pe retelele de socializare. In pofida…