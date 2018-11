„Student Dojo” a ajuns la Castelul Macea

Stiri pe aceeasi tema

- Universitatea de Vest „Vasile Goldiș” din Arad a prezentat acordul pe care l-a semnat cu Institutul de Tehnologie din Changzhou, China, oraș cu care ... The post Vecinii de la nord strang relațiile cu chinezii appeared first on Renasterea banateana .

- Intre 15 și 18 octombrie 2018, la Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia s-a desfașurat cea de-a XIII-a ediție a Reuniunii Comisiei mixte de istorie romano-slovaca din cele doua academii: Academia Romana și Academia de Științe din Republica Slovacia, cele mai importante foruri de cercetare…

- O delegație a Universitații de Medicina Tradiționala Chineza din Shanghai, din care au facut parte prof. dr. Song Xinyang, conf. dr. Ding Ning si asist. dr.Wang Shuo a vizitat zilele trecute Universitatea de Vest „Vasile Goldiș” din Arad – Campusul Universitar, Institutul de Științe ale Vieții, laboratoarele…

- Intr-o atmosfera de mare sarbatoare, miercuri, la Muzeul Memorial „Aurel Lazar”, s-au dezvelit doua placi comemorative dedicate Centenarului si semnatarilor Declaratiei de la Oradea, elaborate in 12 octombrie 1918. Placile au fost dezvelite de catre Ioan Mihaiu, prefectul judetului Bihor,…

- Universitatea de Vest „Vasile Goldiș” din Arad, Centrul de Studii Iudaice „Academician Nicolae Cajal”, Comunitatea Evreilor din Arad, cadre didactice și studenți l-au omagiat pe acad. Nicolae Cajal prin depuneri de jerbe de flori la bustul academicianului aflat in fața Sinagogei Ortodoxe din Arad. Prof.…

- Universitatea de Vest „Vasile Goldiș” din Arad a gazduit, in perioada 17-19 septembrie a.c., lucrarile conferinței „De la istorie naturala la metafizica naturii - From Natural History to Metaphysics of Nature”, care s-a bucurat de prezența unor reputați cercetatori de la universitați prestigioase din…

- Universitatea de Vest „Vasile Goldiș” din Arad și Centrul de Cercetari Biologice al Academiei Maghiare din Szeged (Ungaria) organizeaza, sub inaltul patronaj al Academiei Romane si al Academiei de Stiinte Medicale din Romania, in perioada 19-21.09, editia a-XXI-a a Simpozionului International cu tema…

- O delegație a Universitații de Vest „Vasile Goldiș” din Arad, condusa de prof. univ. dr. Aurel Ardelean, președintele Universitații, a participat la Geneva la cea de-a 30-a ediție a Conferintei Asociatiei Europene pentru Educatie Internationala - EAIE 2018. Evenimentul a reunit universitați din 95 de…