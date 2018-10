Student, confruntare explozivă cu ministrul Petrea. Momentul în care sala a izbucnit - video Alexandru Catun este un tanar student la master și muncește. L-a intalnit pe Gabriel Petrea intr-o dezbatere și a profitat sa ii puna cateva intrebari - despre situația unor camine din București, despre justiție și daca este mandru de președintele de onoare al PSD. Ne uitam la oamenii pe care i-am votat cu o anumita așteptare in ideea ca de aceea i-am votat: sa ne rezolve problemele. De multe ori, așa cum ii vedem și in studiourile de televiziune - se plang la fel care votanții lor, așteptand ca soluțiile sa vina din cer, deși sunt factori de decizie. Ei chiar ar putea sa faca mai mult decat… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

