STS face noi precizări. Demersuri pentru localizarea apelantului la 112 ”Serviciul de Telecomunicații Speciale a inițiat demersuri, in anul 2017, privind implementarea soluției Advanced Mobile Location (AML), care permite localizarea apelantului la momentul inițierii apelului, impreuna cu cei patru operatori de telefonie mobila (Orange, Vodafone, Digi, Telekom) și ANCOM. In 2018, in baza testelor realizate impreuna cu cei patru operatori de telefonie mobila, Serviciul de Telecomunicații Speciale a anunțat ANCOM ca poate sa implementeze funcționalitatea AML. Transpunerea acestei funcționalitați in cadrul Sistemului național unic pentru apeluri de urgența… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- ​​Controversata licitație organizata de Serviciul de Telecomunicații Speciale (STS) pentru modernizarea sistemului IT al numarului unic de urgența 112 a ajuns pe masa Curții de Apel București, dupa mai multe contestații la CNSC și o plângere penala la DNA. Un consorțiu de firme condus de Omnilogic,…

- ​O noua contestație a fost depusa la licitația organizata de Serviciul de Telecomunicații Speciale (STS) pentru modernizarea sistemului IT al numarului unic de urgența 112. Consorțiul condus de Telekom (care este susținuta și de fosta Teamnet fondata de Sebastian Ghița) contesta decizia STS de…

- Ziarul Unirea RO-ALERT-Sistemul de avertizare pe telefon intra din nou in teste, in perioada urmatoare In perioada urmatoare, Departamentul pentru Situații de Urgența, prin Inspectoratul General pentru Situații de Urgența, in colaborare cu Serviciul de Telecomunicații Speciale, va realiza o noua runda…

- In perioada urmatoare, Departamentul pentru Situații de Urgența, prin Inspectoratul General pentru Situații de Urgența, in colaborare cu Serviciul de Telecomunicații Speciale, va realiza o noua runda de testari ale Sistemului RO-ALERT. Activitatea are scopul de a examina funcționarea sistemului prin…

- In urma intalnirii de miercuri dintre reprezentanții principalelor instituții cu atribuții in organizarea alegerilor, presedintele Autoritatii Electorale Permanente (AEP) a propus introducerea votului electronic si/sau prin corespondenta pana la alegerile prezidentiale, in vederea eficientizarii proceselor…

- Ghidul electoral Magazin Salajean va prezinta in ediția de astazi, procedura votului. In scopul asigurarii garanțiilor necesare exercitarii dreptului de a vota in condiții de legalitate, corectitudine, transparența și securitate, se va utiliza Sistemul informatic de monitorizare a prezenței la vot și…

- Operatorii de telefonie mobila au parte de vești proaste din partea statului.Guvernul a hotarat ca Orange, Vodafone, Telekom și Digi sa plateasca amenzi uriașe daca nu respecta aceste condiții. Potrivit statului, operatorii de telefonie mobila trebuie sa ... Citește AICI ce conditii…

- Guvernul a anunțat ca ar putea urma amenzi uriașe pentru operatorii de telefonie mobila care nu transmit mesajele RO-ALERT. De asemenea, importurile de telefoane care nu suporta sistemul RO-ALERT vor fi interzise. Autoritațile vor sa amendeze operatorii de telefonie mobila care nu fac tot posibilul…