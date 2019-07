STS, eroare în cazul crimelor din Caracal. Detectiv criminalist: Cum se face localizarea GPS. E strigător la cer! Joi, 25 iulie 2019, Alexandra, o adolescenta de 15 ani a reușit sa sune la 112. Disparuse de miercuri, cand facea autostopul sa se intoarca acasa. A fost luata de un barbat de 57 de ani, tata a trei copii și dusa la el acasa, acolo unde au mai disparut pentru totdeauna și alte fete. Catre poliție, STS ar fi dat o arie din Munții Apuseni și trei locații greșite, dupa cum acuza IGPR. Cum se apara STS Cum se apara STS STS a raspuns, dand orele la care fetița de 15 ani a sunat disperata dupa ajutor. A fost apelat 112 ieri, la ora 11:05, apoi la 11:06, iar al treilea apel la 11:12. Tanara… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Afacerilor Interne, Nicolae Moga, a afirmat vineri ca a cerut un raport referitor la procedura urmata in cazul fetei disparute la Caracal si a precizat ca daca se dovedeste ca au fost intarzieri la interventie, cine este vinovat trebuie sa plateasca, indiferent ca este de la Politie sau de…

- Detalii revoltatoare ies la iveala in cazul celor doua fete disparute din Caracal, dupa ce au fost luate la ocazie de un mecanic auto. Mai exact, Alexandra, una dintre fete a apucat sa sune la timp la 112 pentru a cere ajutor, insa STS a furnizat o arie in Munții Apuseni și alte trei locații greșite.

- Se pare ca vorbim de ramașițele a patru cadavre, potrivit informațiilor pe surse cu privire la primele ipoteze in urma gasirii ramașițelor umane. Ultima fata ucisa este o copila de 15 ani, cea care a sunat la 112 ieri. Barbatul, un mecanic auto, se pare ca lua femei in principal la ocazie. Doua dispariții…

- Alexandra, fata disparuta miercuri, din Caracal, dupa ce s-ar fi urcat in mașina suspectului, a reușit sa sune, joi seara, la 112 și sa ceara ajutor. Din nefericire, STS-ul i-a localizat telefonul intr-o arie din munții Apuseni și in alte trei locații greșite, anchetatorii pierzand ultima șansa de o…

- Detalii revoltatoare ies la iveala in cazul celor doua adolescente care au disparut de acasa, dupa ce au fost luate la ocazie de un mecanic auto. Mai exact, Alexandra, una dintre fete a apucat sa sune la timp la 112 pentru a cere ajutor, insa STS a furnizat o arie in Munții Apuseni și alte trei locații…

- La ora transmiterii acestei știri au loc percheziții in Caracal in cazul fetelor disparute. Un barbat de 65 de ani este principalul suspect. El le-ar fi luat pe cele doua fete la ocazie.Politistii, sustin surse din ancheta, ar fi gasit ramasite ale celor doua adolescente, in casa unui mecanic…

- O femeie de 35 de ani a murit, in timpul nopții de marți spre miercuri, la Spitalul Județean din Focșani, la puțin timp dupa ce a nascut, familia acuzand medicii ca nu au vrut sa ii faca femeii operație de cezariana. Mai multe anchete sunt in desfașurare, transmite corespondentul MEDIAFAX. Incidentul…

- Liderul PSD Liviu Dragnea, condamnat luni de ICCJ la 3 ani și 6 luni de inchisoare cu executare este așteptat sa se predea la poliție.Citește și: ALERTA - Liviu Dragnea a fost CONDAMNAT la 3 ani și 6 luni de inchisoare cu EXECUTARE Surse judiciare ne-au explicat ca judecatorii ICCJ…