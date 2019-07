Stiri pe aceeasi tema

- Barbat de 64 de ani suspect in cazul de disparitiei fetei din Dobrosloveni Un barbat din Caracal, în vârsta de 64 de ani, pe nume Gheorghe Dinca, este principalul suspect în cazul de disparitie a unei fete de 14 ani, acum doua zile. Cazul nu este singular. În ultimele trei…

- Informații absolut halucinante. Una din fetele disparute in Olt a sunat la 112 din casa barbatului care a ucis-o. STS nu a reușit sa localizeze corect apelul, anunța Antena 3. Astfel, fata a murit in mainile barbatului care o luase la ocazie. In aceste momente, polițiștii fac cercetari in Caracal,…

- Poliția Romana face primele precizari in cazul descoperirilor macabre din Olt, acolo unde in curtea unui barbat au fost gasite ramașițe ale unor cadavre. Se pare ca acestea ar fi trupurile fetelor care au disparut in urma cu doua zile.Citește și: DOLIU in PSD - Unul din cei mai INFLUENȚI foști…

- Ipoteza socanta in cazul fetelor disparute in Olt. Potrivit unor surse, politistii au gasit ramasite umane acasa la un mecanic auto, care se presupune ca a luat la ocazie pe una dintre fete.Nu se stie deocamandata daca descoperirea are legatura sau nu cu aceste cazuri de disparitie, dar e una dintre…

- Ipoteza socanta in cazul disparitiei celor doua adolescente, care au plecat spre Caracal si nu s-au mai intors acasa. O fotografie a aparut pe Facebook in aceasta dimineata, cu mesajul ca aici ar fi fost gasite fetele disparute. Mesajul socant de pe Facebook era: „Fetele disparute din CARACAL au fost…

- Un tanar de 30 de ani, din municipiul Baia Mare, suspectat ca ar fi comis acte de violenta, impreuna cu o alta persoana, asupra unui barbat, victima murind la spital din cauza leziunilor, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, a precizat, miercuri, purtatorul de cuvant al IPJ Maramures, Cecilia…

- Patru persoane aflate intr-o caruța au cazut intr-o prapastie, in Neamț, dupa ce s-au ratacit. Victimele au sunat la 112, dar nu au putut comunica exact locul accidentului, intrucat bateria telefonului s-a descarcat. Pompierii au reușit sa-i gaseasca dupa ce unul din tineri, aflat intr-o stare mai buna,…

- Doi octogenari din Iași au fost escrocați recent prin celebra Metoda Accidentul. Victima, Leustean D. a fost sunata de catre escroci, care sau recomandat a fi cadre medicale la un spital din Iași și i-au solicitat sa achite urgent o suma vitala pentru salvarea fiului ei, internat in stare grava in urma…