STS dă vina pe CNAS pentru întreruperea funcționării sistemului IT din sănătate Serviciul de Telecomunicații Speciale (STS) confirma într-un raspuns transmis HotNews.ro defecțiunea aparuta în data de 26 iunie la una dintre sursele neîntreruptibile de energie (UPS) aflate în proprietatea sa, dar susține ca asigura alimentarea redundanta cu energie electrica pentru echipamentele CNAS. Cine este vinovat pentru caderea sistemului IT din sanatate? "Întreruperea funcționarii echipamentelor CNAS a fost cauzata de lipsa redundanței serverelor CNAS", transmite STS.



