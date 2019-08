Stiri pe aceeasi tema

- ​Serviciul de Telecomunicații Speciale (STS) a lansat miercuri, 24 iulie, o licitație deschisa pentru achiziția a maxim 3.000 de telefoane inteligente (smartphone-uri), contract cu o valoare estimata la peste 2,01 milioane de lei, care va fi finanțat din fonduri bugetare. În luna mai, STS a lansat…

- Primaria Veche se afla chiar in Piața Libertații nr. 1, piatra de temelie a acestei cladiri fiind pusa in anul 1731. Atunci se numea „Primaria Noua” sau „Primaria Germana”. In anul 1781 se numea „Primaria Orașului Liber Regal Timișoara”. Fațada cladirii a fost refacuta de mai multe ori de-a…

- Ministerul Muncii si Justitiei Sociale organizeaza licitatie deschisa pentru servicii de transport aerian international de pasageri, valoarea totala estimata a contractului-cadru ajungand la 2,514 milioane de lei, potrivit unui anunt publicat in Sistemul Electronic de Achizitii Publice (SEAP), anunța…

- Locurile de joaca dintre blocurile și din parcurile din sectorul 5 costa cat cheltuielile și investițiile de la școli, spitale, biserici, curațenia strazilor, ajutoare sociale și toate salariile angajaților pe o jumatate de an! de Cristina Radu și Razvan Luțac Valoarea celor doua contracte acordate…

- Ministrul Transporturilor, Razvan Cuc, a declarat joi, la Deva, pe santierul autostrazii A1 Lugoj-Deva, ca ecoductele pentru mamifere mari - ursi si lupi - de pe traseul autostrazii Lugoj-Deva costa circa 180 de milioane de euro, licitatia pentru proiectare si executie fiind ridicata pe Sistemul Electronic…

- Rezultate in perioada 20 iunie 2017 – 31 martie 2019 Prin intermediul sistemului PREVENT, Agenția Naționala de Integritate a emis, in perioada 20 iunie 2017 – 31 martie 2019, 90 de avertismente de integritate pentru potențiale conflicte de interese in proceduri de achiziție publica in valoare totala…

- In luna aprilie a acestui an, Loteria Romana a acordat la jocurile automatizate pe care le organizeaza 549.884 de castiguri in valoare totala de peste 85,57 milioane de lei (aproximativ 18 milioane de euro), dupa cum urmeaza: Jocul Loto 6/49 La Loto 6/49 s-au inregistrat 99.736 de castiguri, in valoare…

- Anuntul de participare a fost postat de catre conducerea unitatatii medicale pe Sistemul Electronic de Achizitii Publice (SEAP) si, conform acestuia, se urmareste achizitionarea a 13 loturi de dispozitive medicale utile pentru tratarea unor afectiuni cardiace. Acestea vor fi asigurate prin Programul…