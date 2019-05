Strugariu, Eurodeputat USR: Toate cheltuielile cabinetului vor fi publice

Stiri pe aceeasi tema

- Cele cinci partide finlandeze in discutii pentru a forma un nou guvern sunt de acord sa creasca cheltuielile publice cu 1,2 miliarde de euro pe parcursul a patru ani, a anuntat viitorul posibil prim-ministru Antti Rinne marti in fata reporterilor, citat de Reuters, potrivit agerpres.ro.Social-democratii…

- Social-democratii lui Rinne si patru partide mai mici sunt in discutii de la alegerile generale din 14 aprilie pentru a conveni asupra unui program comun pentru planificata lor coalitie. Social-democratii au castigat alegerile cu promisiuni sa pastreze statutul de bunastare generala a Finlandei dupa…

- Zilele acestea a facut valva situația cetațeanului Mircea Suceava. Acesta a incasat pentru economiile pe care le avea in banca o dobanda de 12 lei, in 2015. In 2019, s-a trezit cu o somație de la ANAF ca trebuie sa plateasca 348 de lei pentru cei 12 lei incasați dar pentru care nu a platit statului…

- Eugen Nicolicea a criticat inițiativa USR „Fara penali in funcții publice”, care marți a primit votul de constituționalitate din partea CCR. Intr-o prima reacție la aceasta știre, deputatul PSD a susținut ca cei peste un milion de oameni care au semnat aceasta inițiativa au fost mințiți. „Este un…

- Agentia Judeteana pentru Plati si Inspectie Sociala Constanta organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioada nedeterminata a functiei publice de executie, vacante de inspector, clasa I, grad profesional debutant, Serviciul Beneficii de Asistenta Sociala, Programe de Servicii Sociale, Incluziune…

- Guvernul a aprobat Codul de conduita al ministrilor Executivul a aprobat, în sedinta de miercuri, Codul de conduita al ministrilor, a anuntat Nelu Barbu, purtatorul de cuvânt al Guvernului. 'A fost aprobat memorandumul privind Codul de conduita al ministrilor. Este practic…

- Totodata, conduita membrilor Guvernului Romaniei trebuie sa fie guvernata de urmatoarele principii: "suprematia Constitutiei si a legii; prioritatea interesului public; profesionalismul si exemplul personal; integritatea morala; transparenta in exercitarea demnitatii publice". Cu referire…

- Proiectul de Cod stabileste, intre altele, ca membrii Guvernului isi exercita mandatul "in conformitate cu principiul separatiei si echilibrului puterilor, in cadrul democratiei constitutionale, cu respectarea independentei justitiei, pe baza colaborarii loiale intre autoritati/institutii". Totodata,…