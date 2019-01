Stiri pe aceeasi tema

- Structurile Ministerului Afacerilor Interne - pompieri, politie si jandarmerie - sunt pregatite sa intervina rapid in teren in cazul producerii unor situatii de urgenta cu efecte negative asupra comunitatilor in contextul informarii de cod galben de ninsori transmise de ANM, precizeaza MAI, intr-un…

- Inspectoratul General pentru Situații de Urgența (IGSU) a dispus trimiterea a cinci generatoare de mare putere in judetele Timis si Caras-Severin, pentru a veni in sprijinul populatiei afectate de caderea unor linii de tensiune electrica din cauza zapezii. La solicitarea IGSU, Autospeciala Container…

- Forte si mijloace de la 17 inspectorate pentru situatii de urgenta din tara sunt pregatita sa intervina si sa acopere toate tipurile de risc ce ar putea aparea vineri si sambata, la Alba Iulia, informeaza un comunicat al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Alba, remis joi AGERPRES.…

