- Orasul francez Bordeaux a inregistrat marti un record de temperatura, termometrele indicand 41,2 grade Celsius. Recordul anterior era de 40,7 grade, inregistrat in anul 2003. Purtatorul de cuvant al Organizatiei Meteorologice Mondiale, Claire Nullis, a avertizat asupra faptului ca aceste valuri de canicula…

- Schimbarile climatice provocate de influenta omului ar fi stat la originea valului de caldura extrema consemnat luna trecuta in Europa cand in sudul Frantei a fost inregistrat un record national, 45,9 grade Celsius, cu 4 grade Celsius peste temperaturile maxime obisnuite in acea perioada a anului, au…

- "Avand in vedere scaderea temperaturilor anuntata pentru zilele urmatoare", prefectul regiunii Ile-de-France a decis sa ridice pe 1 iulie alerta de canicula, a anuntat prefectura intr-un comunicat. "Cu toate acestea, ca masura de precautie, serviciile statului si cele ale primariei din Paris,…

- Valul de aer canicular ajunge și in țara noastra, dupa ce toata Europa fierbe la temperaturi de 40 de grade Celsius. Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, luni, o informare de canicula, valabila la nivelul intregii tari in zilele de 1 si 2 iulie.

- Presedintele argentinian Mauricio Macri a numit pana masiva de curent care a lasat duminica zeci de milioane de oameni in America de Sud fara energie electrica „fara precedent” si a promis o investigatie aprofundata, potrivit Reuters. Reteaua electrica din Argentina „a cazut” in jurul orei locale 7:00…

- Prima slujba oficiata în Catedrala Notre-Dame din Paris dupa incendiul din aprilie care a afectat lacașul de cult va avea loc sâmbata, scrie Mediafax citând Reuters.Prin organizarea acestei slujbe, preoții doresc sa demonstreze ca viața comunitații merge înainte, iar…

- Francezii "se vor putea pronunta" cu privire la reconstructia Catedralei Notre-Dame din Paris, reconstructie ce va face obiectul unei "mari dezbateri si a unei mari consultari", chiar daca alegerea finala a proiectului ii va reveni statului francez, a declarat vineri ministrul culturii al Frantei,…

- CHISINAU, 29 apr – Sputnik. Mai bine de o mie de experti în patrimoniu au semnat o scrisoare adresata presedintelui francez Emmanuel Macron, cerându-i sa nu se grabeasca în ceea ce priveste lucrarile de restaurare a Catedralei Notre-Dame din Paris si sa nu încalce…