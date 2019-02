Stiri pe aceeasi tema

- Elevii nu vor mai avea parte de vacanța intersemestriala din luna februarie, potrivit unui anunț al ministrului Educației, Ecaterina Andronescu. Astfel, vacanța de iarna va dura intre 21 decembrie 2019 - 12 ianuarie 2020 și va avea o durata de 3 saptamani, fiind și vacanța intersemestriala.Potrivit…

Luni, 14 ianuarie, elevii se intorc la scoala dupa o vacanta de trei saptamani. Cursurile incep potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educatiei. Urmatoarea vacanta ... 24 ianuarie, zi libera. Structura anului școlar