Structura an scolar 2019 - 2020. Scoala incepe mai devreme, pe 9 septembrie. Dispare vacanta intersemestriala

- Ministerul Educatiei pregateste structura anului scolar 2019-2020, pentru a o pune in dezbatere. Scoala va incepe pe 16 septembrie 2019, iar primul semestru se incheie odata cu vacanta de iarna. Semestrul I cu 14 saptamani, dispuse in perioada 16 septembrie 2019-20 decembrie 2019, si Semestrul al II-lea…

- In anul școlar 2019-2020 școala va incepe pe 16 septembrie 2019, iar primul semestru se incheie odata cu vacanța de iarna, potrivit unui document obținut de Edupedu.ro. Primul semestru se va incheia inainte de vacanța de Craciun, iar semestrul al doilea va incepe imediat cu revenirea elevilor la cursuri,…

- Potrivit documentului, actuala vacanta intersemestriala de o saptamana nu va mai exista. Elevii vor incepe anul scolar 2019-2020 pe 16 septembrie 2019 si vor termina cursurile pe 19 iunie 2020. Potrivit unul proiect de ordin al Ministerului Educatiei, anul scolar 2019-2020 are 35 de saptamani de cursuri,…

- Primul semestru se va incheia inainte de vacanța de Craciun, iar semestrul al doilea va incepe imediat cu revenirea elevilor la cursuri, potrivit unui proiect de ordin al ministrul Educației. Potrivit documentului, actuala vacanța intersemestriala de o saptamana nu va ...

- Elevii din toate ciclurile de invațamant se intorc la școala luni, 11 februarie. Dupa o saptamana de vacanța, ei revin in banci pentru a incepe cel de-al doilea semestru al anului școlar 2018 – 2019. Potrivit calendarului anului scolar 2018-2019, vacanța intersemestriala a inceput sambata, 2 februarie…

- Luni, 14 ianuarie, elevii se intorc la scoala dupa o vacanta de trei saptamani. Cursurile incep potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educatiei. Urmatoarea vacanta ... The post MAINE| Elevii se intorc la școala. 24 ianuarie, zi libera. Structura anului școlar appeared first on Ziarul Unirea .

- Prima vacanța a anului școlar 2018-2019 se incheie, luni, 14 ianuarie 2019. Structura anului școlar 2019 prevede ca, pana la vacanța de Paște 2019, elevii mai au parte de o vacanța intersemestriala, de o saptamana. Vacanța intersemestriala se va desfașura intre 2 – 10 feb pana in 10 februarie 2019 și…

- Sarbatorile au trecut, dar elevii au ajuns de abia la jumatatea vacanței de iarna. Aceștia au terminat cursurile pe 21 decembrie și se vor intoarce la școala pe 14 ianuarie. Dupa nici o luna, aceștia intra iarași in vacanța intersemestriala. Anul incepe… bine pentru elevi. Dupa ce se termina vacanța…