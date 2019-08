Stiri pe aceeasi tema

- Marian Vanghelie a comentat vineri seara pentru B1 TV, in emisiunea moderata de Sorina Matei cazul Caracal, despre care a precizat ca pentru aflarea adevarului trebuie facuta o analiza ampla asupra celor care au condus Romania in ultimii 10 ani. El este de parere ca in perioada urmatoare vor aparea…

- Amenințarea ieșirii de la guvernare este atent construita și planificata de cateva saptamani in interiorul ALDE. Surse politice au declarat pentru HotNews.ro ca liderii ALDE aveau o strategie in acest sens, dar cazul de la Caracal a dat peste cap planurile lui Tariceanu. Mai exact, rectificarea bugetara…

- Luiza Melencu (18 ani), fata din Diosti, judetul Dolj, despre care se crede ca este prima victima a suspectului de crima din Caracal, era sefa clasei, avea planuri de viitor si o relatie deosebita cu familia.

- Liderul ALDE a povestit incidentul in contextul lipsei de empatie a autoritaților cu victimele de la Caracal, dar și cu alte persoane abuzate și a amendat nivelul de ura la care s-a ajuns in societate. „De ani de zile in Romania se intampla diverse tragedii. Profesori universitari care sunt…

- Primul avocat din oficiu al criminalului, Bogdan Alexandru, a facut duminica dezvaluiri, la Romania TV, despre momemntul cheie al anchetei din Caracal. Aparatorul a spus ca, inițial, Gh. Dinca nu a recunoscut nimic. Nu cunostea fetele, nu a vazut, nu a cunoscut, nu… Dupa ce a vorbit o ora, intre patru…

- O adolescenta ar fi fost rapita, ucisa, transata si dizolvata in acid. In acest timp, politistii se invarteau in jurul portii, iar premierul Viorica Dancila semna o noua pagina din cartea nationala a nepotismului, instalandu-l pe fiul lui Adrian Nastase in functia de consilier onorific al vicepremierului…

- Apar noi detalii despre ultima victima a presupusului criminal din Caracal. Alexandra, fata care disparut in urma cu o zi de acasa, dupa ce a fost luata la ocazie, iar trupul sau neinsuflețit gasit in casa lui Gheorghe Dinca, este nepoata unei vedete din Romania.

