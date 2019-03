Stiri pe aceeasi tema

- Decenii de dezvoltare economica si sociala au catapultat China la nivelul statelor occidentale in multe aspecte, inclusiv in ceea ce priveste tulburarile mintale, care in ultimii 30 de ani au crescut in randul populatiei acestei tari asiatice, scrie joi agentia EFE. "Situatia sanatatii mintale in China…

- Starea de tristete imbolnaveste cumplit organismul. Emotiile sunt specifice omului, insa cand ele sunt negative si persistente, organele au de suferit intr-un mod in care nu ne imaginam. Emotiile puternice sunt normale cata vreme punem suflet in tot ceea ce facem. Traumele interioare, insa, ne pot…

- Procurorul italian Giuseppe Drammis a solicitat pedepse aspre pentru conationalii sai, care sunt acuzati de o dubla crima. Asta dupa ce, in urma cu un an, pe 25 octombrie 2017, cei patru ciobani italieni au ucis in bataie doi romani, abandonandu-le trupurile in plin camp.

- In ultima saptamana au fost localizate, pe teritoriul tarii noastre, 319 persoane care fac obiectul unor semnalari in S.I.S. (Sistemul Informatic Schengen). De asemenea, polițiștii romani au gasit 23 de autovehicule cautate de partenerii din Spatiul Schengen. Politistii romani si partenerii de pe teritoriul…

- Virusul gripal a curmat cinci vieti la nivelul tarii, in actualul sezon rece. Mai nou, s-a aflat ca un barbat de 70 de ani din judetul Mures a pierit rapus de aceasta boala. Omul a murit in prima zi a saptamanii, din cate au anuntat miercuri reprezentantii Centrul National de Supraveghere si Control…

- Trei morti si peste 30 de raniti este bilantul unui foc teribil care a cuprins un imobil de locuinte in Badalona. O familie de romani e acuzata ca a incendiat un bloc, in Spania. Vecinii spun ca incendiul a fost declansat dintr-un apartament ocupat ilegal. Locatarii, o familie de romani, se bransasera…

- Peste 166.000 de turisti romani au ajuns de Revelion in statiunile tara, cu 4,5% mai mult decat in anul precedent, si au cheltuit peste 40 de milioane de euro, in crestere cu 8,5%, comparativ cu Revelionul anterior, conform datelor Federatiei Patronatelor din Turismul Romanesc (FPTR).

Drama pentru doua familii de romani chiar in noaptea de Revelion, dupa ce au aflat ca rudele lor plecate la munca in strainatate au fost impușcate