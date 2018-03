Streinu-Cercel: Du-te si te vaccineaza! Avem gripa in Romania si se moare de gripa in Romania

Stiri pe aceeasi tema

- O fetița de trei ani a intrat in stop cardio-respirator din cauza racelii, chiar in cabinetul medicului de familie, fiind transportata de urgența la Iași. O fetița in varsta de trei a fost trimisa in stare critica la Iași, in urma unei raceli severe. Micuța, de loc din Vladeni, a intrat in stop cardio-respirator…

- Inca trei persoane au murit din cauza gripei, numarul total al deceselor ajungand ieri la 68, potrivit unei informari a Centrului Național de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile din cadrul Institutului National de Sanatate Publica. Ultimele victime ale bolii ...

- Inca trei persoane au murit din cauza gripei, numarul total al deceselor ajungand miercuri, 28 februarie, la 68, potrivit unei informari a Centrului National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile din cadrul Institutului National de Sanatate Publica. Este vorba despre doi barbati – unul…

- Înca trei persoane au murit din cauza gripei, numarul total al deceselor ajungând miercuri la 68, potrivit unei informari a Centrului National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile din cadrul Institutului National de Sanatate Publica.

- Uber a lansat oficial Uber Green si in Bucuresti. Serviciul este deja disponibil de astazi si, desi este un serviciu care ajuta planeta, tariful nu difera de UberSelect, scriu cei de la Playtech.ro. Uber Green este poate cel mai asteptat serviciu de transport in comun din Bucuresti. Pe 27…

- In Romania, numarul persoanelor care au murit din pricina gripei a ajuns la 52, potrivit Centrului National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile din cadrul Institutului National de Sanatate Publica. Atat racelile, vat si gripele sunt produse de virusuri, iar simptomele afectiunilor pot…

- Complexul Energetic Oltenia, unul din cei mai mari producatori de energie din tara, a majorat salariile de baza brute pentru circa 3.800 de angajati, din totalul de 13.300 de salariati. "Incepand cu data de 1 ianuarie 2018, pentru respectarea prevederilor HG nr.846/2017 prin care salariul…

- Anuntul presedintelui Klaus Iohannis de sustinere a sefei DNA, Laura Codruta Kovesi, este prezentat de una dintre cele mai presigioase institutii de presa ale lumii, care continua sa monitorizeze situatia foarte tensionata din justitia si politica din Romania. "Sefa anticoruptie din Romania,…

- Premierul Boiko Borisov sustine ca Olanda se opune primirii Bulgariei si Romaniei in spatiul Schengen, pentru astfel refugiatii nu vor mai avea unde sa fie opriti, in drumul lor spre Europa, si vor ajunge direct in Amsterdam. "Riscul egoist provine din frontierele terestre, deoarece cand Bulgaria…

- Prim-vicepresedintele Comisiei Europene Frans Timmermans se va afla in perioada 28 februarie - 1 martie in vizita oficiala in Romania, deocamdata nefiind anuntat programul intalnirilor. "Prim-vicepresedintele Comisiei Europene Frans Timmermans, responsabil pentru o mai buna legiferare, relatii…

- Numarul deceselor provocate de gripa in acest sezon rece a ajuns la 39, potrivit Centrului National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile din cadrul Institutului National de Sanatate Publica.

- Amabsadorul Statelor Unite in Romania, Hans Klemm, s-a dus marti la Parlament, unde a avut o intalnire cu presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea. Intalnirea a inceput in jurul orei 11:00 si a durat aproximativ o ora, avand loc in biroul lui Liviu Dragnea din Camera Deputatilor, conform…

- Numarul persoanelor care au murit din cauza gripei a ajuns la 37, potrivit Centrului National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile din cadrul Institutului National de Sanatate Publica.

- Justitia belgiana a somat vineri Facebook sa inceteze sa-i urmareasca pe internauti in Belgia fara acordul lor, sub sanctiunea unei amenzi de 250.000 de euro pe zi, care ar putea ajunge la 100 de milioane de euro. Gigantul IT a anuntat ca intentioneaza sa atace decizia cu apel, informeaza…

- Numarul persoanelor care au murit din cauza gripei in tara noastra a ajuns la 29, potrivit Centrului National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile din cadrul Institutului National de Sanatate Publica, informeaza...

- Martin Schulz, liderul Partidului Social Democrat din Germania, a anuntat, vineri, ca renunta la portofoliul de la Ministerul de Externe in viitorul guvern condus de Angela Merkel. "Renunt la intrarea mea in guvernul federal", a precizat Schulz intr-un comunicat, in contextul in care el acceptase…

- Miliardarul George Soros a platit 400.000 de lire sterline unei miscari politice care militeaza pentru anularea deciziei Marii Britanii de iesire din Uniunea Europeana. Soros este una dintre personalitatile marcante din lume care au legaturi cu miscarea "Best for Britain". Organizatia…

- Cehii de la Skoda au prezentat, joi, primele imagini cu noua Fabia, modelul de oras primind un facelift. Marea surpriza este ca Skoda a renuntat la motoarele diesel pentru Fabia, care va fi disponibila doar cu patru propulsoare pe benzina. Conform unui comunicat oficial al producatorului…

- O vaca a reusit sa evadeze in timp ce era transportata spre abator si s-a refugiat intr-o padure, in Olanda, unde traieste de mai bine de o luna, declansand un elan de solidaritate din partea internautilor olandezi, care au luat hotararea de a o salva. Povestea vacii Hermien, care s-a ascuns…

- Presedintele american, Donald Trump, ar fi dispus sa semneze Acordul de la Paris privind schimbarile climatice, numai daca include modificari importante, potrivit extraselor dintr-un interviu care urmeaza sa fie difuzat duminica de postul britanic de televiziune ITV. In iunie 2017, Donald…

- Mii de oameni s-au imbrancit, vineri, in supermarketurile din Franta, pe fondul unei promotii la crema de ciocolata tartinabila Nutella, relateaza site-ul publicatiei The Guardian. Lantul de supermarketuri Intermarche a oferit un discount de 70% pentru un borcan de 950 de grame de Nutella,…

- Grumpy Cat, considerata cea mai morocanoasa pisica din lume, a avut in ultima vreme un motiv sa se incrunte si mai tare: o companie producatoare de cafea i-a folosit imaginea fara drept. Incalcarea contractului de drepturi asupra imaginii pisicii i-a adus stapanei acesteia, Tabatha Bundesen…

- Presedintele Klaus Iohannis s-a intalnit, marti, la Palatul Cotroceni cu sefii misiunilor diplomatice acreditati la Bucuresti. In discursul sau, seful statului a spus ca Romania va respecta principiile statului de drept: "In 2018 Romania trebuie sa fie o tara puternica si rezilienta,…

- Dara Khosrowshahi, noul director general al Uber Technologies, este de parere ca in urmatorii 10 ani in Statele Unite vor aparea primele masinile zburatoare. "Vor fi oameni care vor zbura in jurul Dallasului, Texasului. Cred ca se va intampla in urmatorii 10 ani", a declarat Khosrowshahi la…

- Cei 13.000 turisti ramasi blocati de doua zile in statiunea elvetiana Zermatt din cauza caderilor masive de zapada au inceput in cursul zilei de miercuri sa fie evacuati cu elicopterul, deoarece calea ferata va fi redeschisa mai tarziu decat era prevazut. Cativa turisti au putut deja profita…

- Numarul de cazuri de rujeola confirmate in Romania raportate pana vineri este de 10.307, fiind inregistrate 37 de decese. Potrivit informatiilor publicate pe site-ul Institutului National de Sanatate Publica (INSP), un al 38-lea deces posibil datorat rujeolei se afla in curs de investigare…

- In ultimele zile ale anului trecut, celebra companie Stofity a fost data in judecata de Wixen Music Publishing din cauza folosirii fara drept a mii de cantece, printre care cele ale trupei The Doors, Tom Petty si Neil Young. Reprezentantii Wixen Music sustin ca prin incalcarea legislatiei…

- Presedintele SUA, Donald Trump, a scris marti noapte pe Twitter un nou mesaj adresat lui Kim Jong Un, dupa ce liderul nord-coreean a afirmat amenintator ca are pe birou un buton nuclear. In mesajul sau, Trump scrie ca si el are un buton nuclear, dar ca butonul lui e mai mare si mult mai puternic.…

- Arabia Saudita a majorat cu 127% pretul benzinei la pompa, o initiativa destinata cresterii veniturilor la buget si reducerii dependentei celui mai mare exportator mondial de petrol de veniturile din petrol, informeaza Reuters. Incepand de luni, pretul unui litru de benzina cu cifra octanica…

- Banii colectati in vederea achizitionarii de catre stat, prin Ministerul Culturii, a sculpturii "Cumintenia Pamantului" realizata de Constantin Brancusi, se vor restitui integral donatorilor. Rambursarea a fost hotarata printr-o ordonanta de urgenta (OUG) publicata vineri in Monitorul Oficial.…

- Comisia Europeana a rambursat, joi, catre Romania peste 454 de milioane de euro. Suma reprezinta fondurile solicitate de tara noastra prin cererile de plata transmise de Autoritatile de Management aflate in coordonarea Ministerului Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene.…

- Plata in acelasi cont unic a contributiilor sociale, precum si a impozitului pe profit, venit sau dividende, impozitului pe veniturile microintreprinderilor sau impozitul specific unor activitati va intra in vigoare incepand cu 1 iulie 2018. "Guvernul a aprobat o ordonanta de urgenta care…

- Presedintele rus Vladimir Putin, care doreste sa obtina la alegerile din martie 2018 un al patrulea mandat la Kremlin, si-a depus miercuri in fata camerelor de televiziune dosarul de candidatura la Comisia Electorala Centrala. In acelasi timp, opozantul Alexei Navalnii, a carui candidatura…

- Ministrul german de Externe, Sigmar Gabriel, a sugerat marti ca viitorul acord al Uniunii Europene cu Marea Britanie cu privire la Brexit ar putea sa serveasca drept model pentru relatiile UE cu alte state, cum sunt Turcia si Ucraina. "Daca putem ajunge la un acord inteligent cu Marea Britanie…

- Euro a scazut in mod neasteptat in ziua de Craciun, cu aproximativ 2%, declin atribuit de analisti vanzarilor generate de computer, pe fondul unui volum scazut al tranzactiilor. Bloomberg a relatat luni ca euro s-a depreciat cu 3%, dar, potrivit datelor de marti ale companiei de informatii…

- Despre Samsung Galaxy X am tot vorbit, iar acum avem, in sfarsit, informatii despre ce este, mai exact, acest telefon. Samsung Galaxy X este, de vreun an de zile, un telefon misterios pe fondul caruia mai toata lumea a speculat. Acesta urma sa fie un telefon revolutionar, cu ecran pliabil,…

- PSD a depus la Camera Deputatilor un nou proiect de modificare a Legii privind statutul magistratilor prin care il elimina pe presedintele Romaniei din procedura de numire a sefilor parchetelor, precum si a celor ai Inaltei Curti de Casatie si Justitie. Potrivit proiectului, prerogativa numirii…

- Pentru Romania este mult mai important sa adere la zona euro decat la Schengen, considera presedintele Klaus Iohannis. Dar pentru ca acest lucru sa se intample, spune seful statului, este nevoie de performante economice. "Pentru Romania este mai important sa adere la zona euro, dar…

- Senatul a adoptat, marti, modificarea Legii 303/2004 privind Statutul magistratilor, printre cele mai importante prevederi fiind cele legate de raspunderea magistratilor. Proiectul de modificare a Legii 303/2004 privind Statutul magistratilor a fost adoptat cu unanimitate de voturi (80), pentru…

- Reducerile continua si inaintea Craciunului, in marile magazine online, care se bat in oferte pe ultima suta de metri, pentru a-i atrage pe cumparatorii care au asteptat sarbatorile de iarna ca sa-si faca singuri cadoul visat. In cazul in care Mosul si-a cam risipit deja finantele pe cadourile…

- Bonurile fiscale emise in data de 18 noiembrie 2017, cu o valoare de 821 de lei, au fost desemnate castigatoare la extragerea Loteriei bonurilor fiscale de duminica. La aceasta extragere au participat bonurile fiscale emise intre 1 si 30 noiembrie 2017. Fondul de premiere este de un milion…

- Samsung Galaxy S9 se apropie de lansare, iar astazi au aparut si primele informatii cu privire la data exacta a dezvaluirii noului smartphone. Despre data de lansare a lui Samsung Galaxy S9 am mai scris de cateva ori, insa n-am avut informatii exacte pana acum. Ce s-a stiut de la bun inceput…

- Autoritatile din Iasi vor sa construiasca un stadion nou in inima Moldovei. Primarul Mihai Chirica a inclus acest proiect pe lista celor 17 prioritare pentru oras si spera sa obtina finantare de la Guvern. 55 de milioane de euro vor sa investeasca cei din Iasi in constructia noului…

- Guvernul a adoptat in sedinta de joi un proiect de hotarare care prelungeste termenul de transmitere in Registrul General de Evidenta a Salariilor (REVISAL) a modificarilor salariale operate la 1 ianuarie pana pe 31 martie 2018. Masura se aplica in contextul transferului obligatiei de plata…

- Ministrul de Finante, Ionut Misa, sustine ca preturile si, odata cu ele, inflatia n-au crescut din cauza modificarilor Codului Fiscal, adoptate de actuala guvernare, ci de vina ar fi contextul regional. "Daca m-as raporta doar la modificarile fiscale, ar insemna ca si la nivelul UE cresterea…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, este prezent sambata la sesiunea de lucru a Comisiei de la Venetia, pentru a prezenta evolutiile legislative din Romania referitoare la legile Justitiei. "Comisia de la Venetia - sesiunea de lucru din data de 9 decembrie 2017: 1. Am dat curs invitatiei…

- Partida anuala de vanatoare organizata de omul de afaceri Ion Tiriac nu va mai avea loc anul acesta la Balc, in judetul Bihor, ci la Ersig, in Caras-Severin, pe un domeniu de vanatoare de 700 de hectare achizitionat in urma cu doi ani de fostul tenismen. Mai multi oameni de afaceri din Europa…

- Presedintele israelian, Reuven Rivlin, l-a felicitat pe omologul sau american, Donald Trump, pentru decizia de a recunoaste orasul Ierusalim drept capitala a Israelului. "Il felicit pe presedintele Donald Trump datorita anuntului de recunoastere a Ierusalimului drept capitala a Israelului…

- Procurorul general al Romaniei, Augustin Lazar, i-a primit, marti, la sediul Parchetului de pe langa ICCJ, pe Matthew Hiller si Anca Pop, procurori federali din cadrul Departamentului de Justitie al Statelor Unite. "In cadrul discutiilor a fost subliniata excelenta relatie de cooperare judiciara…

- Jumatate dintre britanici sunt in favoarea unui al doilea vot pe tema parasirii Uniunii Europene de catre Marea Britanie si o treime sunt de parere ca le va fi mai rau din punct de vedere financiar in afara celui mai mare bloc comercial din lume, potrivit unui sondaj de opinie. Sondajul, publicat…