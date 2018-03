Stiri pe aceeasi tema

- Carmen Șerban nu a fost lasata sa urce in avion, destinația finala fiind New York, unde trebuia sa susțina doua spectacole in weekendul consumat, pe 23 și 24 martie. Solista a cerut astazi explicații ambasadei de la București, unde a fost și vineri. Dupa ce a facut cale intoarsa de la aeroport, Carmen…

- Stare de soc la News York. Criza imensa pe Wall Street. Din cauza posibilului razboi comercial al SUA cu China, bursa a luat-o razna. Bursa de la New York a suferit o corecție severa in sesiunea de joi de aproximativ 3% pe fondul ingrijorarilor legate de un razboi comercial cu China. Donald Trump…

- Buzaul arata jalnic, strazi cu cratere acoperite de nameti...lalelele lui Donald Tom dorm linistite si inghetate sub omatul de pe spatiile naclaite de mintea tintesteanului. Copacii de milioane de lei zac si ei mirati de prostia edilului. Urbisul, in loc sa dea o mana de ajutor la deszapezire...priviti…

- Știm ca parul alb sau grizonant e la moda. Dar al lor arata așa natural. Iar acest trend tot mai puternic al manechinelor la varsta a treia vorbește despre puterea femeilor și modul nou de a privi inaintarea in varsta. Iata trei exemple spectaculoase de seniorat feminin cool Carmen are o cariera fascinanta…

- Zece politisti au fost raniti, iar sase persoane au fost arestate in cursul unor ciocniri in centrul Madridului, joi noaptea, dupa decesul unui vanzator senegalez stradal, a anuntat vineri politia spaniola, scrie AFP. ”Numarul ranitilor este de zece politisti nationali. Asta nu inseamna ca…

- Guinness®, berea stout numarul 1 in lume, da startul distracției de St. Patrick’s Day. St. Patrick’s Day, sarbatoarea care aduce impreuna peste 70 de milioane de oameni din intreaga lume, este ziua naționala a Irlandei și este sarbatorita in mai multe țari din lume decat oricare alta zi naționala. Originata…

- Anul acesta, Opel 24h va avea loc in perioada 16-17 martie și, fiindca experiența anilor trecuți a demonstrat un interes major pentru acest gen de campanie, programul de lucru la Opel West Oradea va fi prelungit dupa cum urmeaza: Vineri, 16 martie: 09:00-21:00 Sambata, 17 martie: 09:00-21:00…

- Desi in ultimul sau interviu, acordat revistei Grazia, a fost reticenta in a confirma daca are o relatie, actrita din Basic Instinct si mogulul imobiliar au aparut ca doi adolescenti indragostiti, zilele trecute, in Miami. S-au sarutat si s-au imbratisat toata ziua pe un sezlong, iar seara au plecat…

- Serviciul "InfoTrafic" al Inspectoratului Național de Patrulare, informeaza:La moment in Capitala sunt inregistrate 2 accidente rutiere, pe urmatoarele strazi:Dacia intersecție cu Trandafirilor;Valea Crucii 9, cu implicarea a 3 autovehicule.

- La Timișoara a nins puțin și sunt așteptate și in continuare caderi de zapada. Unele strazi sunt deja patinoar, mai ales cele secundare, dar acolo deszapezirea va ajunge dupa ce vor fi curațate principalele artere. Sunt 7 utilaje care intervin.

- Daca te numeri printre firile romantice, atunci trebuie sa ai in garderoba ta cateva piese in ton cu personalitatea ta – imprimeurile florale, transparențele, nuanțele de roz și detaliile feminine te vor ajuta sa iți construiești ținutele de inspirație romantica. Integreaza astfel de imprimeuri in ținutele…

- In perioada 26.02.2018 - 30.03.2018, Apa Nova Ploiesti inlocuieste reteaua publica de canalizare de pe strada Carol Davila in zona blocurilor 117A, 117B, 118B, 118C, 120C, 120D si 121C. In vederea derularii in siguranta a lucrarilor se instituie urmatoarele reglementari de circulatie: - pe strazile…

- Nora lui Donald Trump, Vanessa, a fost internata, luni, la un spital din New York, dupa ce a deschis un plic adresat fiului presedintelui SUA, Donald Trump Jr., care continea o substanta de culoare alba, informeaza presa americana. Politia din New York a anuntat ca incidentul s-a petrecut…

- Jandarmii brasoveni, aflati in serviciul de patrulare, au intervenit, luni seara, pentru alungarea unor porci mistreti care ajunsesera pe strazile din Brasov.Citeste si: Palatele romilor, luate cu ASALT de trupele speciale! Perchezitii intr-un dosar cu prejudiciu IMENS "In urma unui…

- Bursa de Valori Bucuresti (BVB) a deschis vineri cu scaderi pe toti indicii, BET marcand o pierdere de 1,43%, in vreme ce BET-FI, indicele SIF-urilor inregistra un minus de 0,8%. Trendul negativ are loc dupa ce cu o seara in urma Bursa de la New York a inchis cu o noua prabusire a indicelui Dow Jones…

- Un program folosit de profesori pentru a descoperi plagiatele a dezvaluit sursa a 11 piese scrise de William Shakespeare. Doi profesori au gasit un manuscris nepublicat pe care ei cred ca scriitorul englez l-a consultat pentru a scrie piese ca "Regele Lear", "Richard al III-lea" si "Henric al V-lea".…

- Imagini tulburatoare cu un caine legat de un taxi pe strazile din Cluj. Patrupedul a fost tarat pe bulevardele din oraș, dupa ce șoferul a considerat ca animalul era prea murdar pentru a se urca in mașina. Cazul scandalos a ieșit la iveala dupa ce isprava taximetristului a fost filmata in trafic de…

- Saptamana Modei de la New York si-a inceput cea de-a 6-a editie dedicata modei masculine cu propuneri urbane si clasice, dar si transgresive, distantate de normele "politically correct", rezervate de obicei barbatilor, relateaza EFE. Ziua a fost inaugurata de firma Bode, infiintata in 2016 de stilista…

- Bursele americane au fost intr-o cadere majora, Dow Jones fiind la cel mai semnificativ declin consemnat intr-o singura zi. Bursele americane se confrunta cu pierderi record. Dow Jones, indicele bursei de la New York, a pierdut 1.175 de puncte (-4,6%), ...

- O imagine pe care nu o vezi foarte des a fost surprinsa pe strazile din Cugir. Doua femei și-au scos animalele la plimbare, insa nu vorbim de animalele de companie, ci despre trei cai. Imaginile au fost postate pe rețelele de socializare, iar reacțiile oamenilor au aparut imediat. „Doamna Floarea se…

- Dupa ce a lucrat in mai multe firme pe postul de head designer din Europa și America și a vazut ca in domeniul modei se pune mai mult accent pe industrie și nu pe arta, in urma cu aproximativ zece ani, Alexandra Popescu-York a decis sa puna temeliile propriului business, Alexandra Art&Design, in incercarea…

- Povestea Amandei Scarpinati seamana mai mult cu un film decat cu o istorie care s-ar putea intampla in viața reala. In prezent toți o privesc drept o femeie frumoasa in varsta de 38 de ani, dar foarte puțini știu prin ce a trecut ca sa ajunga astfel și ce supriza avea sa o aștepte in viitor. In luna…

- Cea de-a 60-a ediție a premiilor Grammy s-a desfașurat aseara la Madison Square Garden din New York. Bruno Mars a fost marele caștigator al galei din 2018, el plecand acasa cu premii pentru toate categoriile la care fusese nominalizat. Vezi și – Lista caștigatorilor de la Premiile Grammy 2018 Ca de…

- Maren Morris și Zedd au lansat ieri videoclipul piesei ”The Middle” , la cea de-a 60-a ediție a premiilor Grammy, la New York. Cat despre piesa… nici ca se poate ceva mai clar și mai frumos de-atat: intalnește-ma la jumatatea drumului, ca altfel… imi pierd mințile. Bombonica ta de urechi pe azi, in…

- Duminica seara a avut loc la Madison Square Garden, in New York, ediția cu numarul 60 a premiilor Grammy. Ca in fiecare an, au fost premiați cei mai mari artiști din lumea muzicii, iar vedetele care au defilat pe covorul roșu s-au intrecut in ținute spectaculoase. Caștigatorul serii a fost Bruno Mars,…

- Cu o zi inainte de decernarea premiilor Grammy, rapperul american Jay-Z a vorbit, in cadrul unui eveniment desfasurat la New York la care participa nume importante din industrie, despre relatia sa tumultuoasa cu cele mai importante premii muzicale, la care artistii hip-hop sunt omisi cand vine vorba…

- Veolia Energie Prahova anunța intervenția pentru eliminarea unei avarii la rețeaua primara de termoficare in perimetrul cartierelor Republicii și Andrei Mureșanu, pentru ziua de 29 Ianuarie 2018. Astfel, in cursul acestei zile, furnizarea cu agent termic va fi intrerupta in intervalul orar 8.00 - 17.30,…

- Cantaretul britanic Elton John a anuntat, miercuri, la New York, ca va efectua un ''ultim'' turneu amplu, ce va dura trei ani, inainte de a inceta sa mai calatoreasca prin lume, pentru a se dedica educatiei celor doi copii ai sai, transmite France Presse. Starul in varsta…

- Și-a inceput cariera pe podium, defiland pentru cele mai prestigioase case de moda, așa ca, poate, n-ar trebui sa ne mire ca vedeta in cauza arata atat de bine la 54 de ani. Vorbim, desigur, despre mama modelelor Gigi, Bella și Anwar Hadid. Yolanda Hadid Yolanda Hadid este o femeie de afaceri de succes,…

- Cetateanul roman ranit in incidentul produs la New York , ca urmare a unei altercatii stradale cu focuri de arma, a fost transportat in regim de urgenta la un spital din proximitate, unde i-au fost acordate ingrijiri medicale, starea sa de sanatate fiind stabila, anunta Ministerul de Externe, la solicitarea…

- Un nou record a fost stabilit in industria aeriana: un zbor de la New York, la Londra, operat de compania low-cost Norwegian, a durat doar cinci ore.Aeronava Boeing 787-0 a ajuns la o viteza maxima de 776 mile/ora.

- Modernizarea infrastructurii stradale are un loc prioritar in preocuparile edililor de peste tot, inclusiv ale celor din localitațile rurale. Comuna Valcani nu iese nici ea din trend, reușind sa-și asfalteze jumatate din lungimea strazilor. Aici, administrația locala a primit o finanțare guvernamentala…

- Robert John Burck, in varsta de 47 de ani si supranumit ‘Naked Cowboy’, a fugit de frigul de pe coasta de est a SUA pentru a-si plimba fizicul si tinuta sa obisnuita – boxeri, cizme, palarie si chitara – prin centrul istoric al capitalei mexicane. Aici a facut deliciul…

- Distrigaz Sud Retele anunta sistarea alimentarii cu gaze naturale la consumatorii casnici si non-casnici de pe strazile Paltinis si Sf. Gheorghe din Craiova, in data de 11 ianuarie 2018, in intervalul orar 9.00 – 12.00. Sistarea este necesara pentru modernizarea ...

- Ce ai face daca l-ai vedea pe liderul nord-coreean pe strada, in New York?La intrebarea asta a vrut sa-și raspunda vloggerul QPark, un american de origine asiatica. Omul s-a deghizat in Kim Jong Un și a plecat la pas, timp de 10 ore, prin marea metropola americana.

- Producatorul american de camere video pentru sport si actiune GoPro ar urma sa fie vandut, dupa raportarea unui declin semnificativ al vanzarilor si prabusirea actiunilor la Bursa de la New York.

- Coasta de est a Statelor Unite, cuprinsa de un val de ger polar de aproape doua saptamani, a fost afectata joi de o furtuna hibernala ce a provocat anularea a mii de curse aeriene, inchiderea scolilor si amanarea lucrarilor din aceasta saptamana din Senat, informeaza AFP. Strazile din…

- Coasta de est a Statelor Unite este amenințata de un fenomen meteo extrem, numic chiar „ciclon-bomba”. Meteorologii au emis avertismente de vreme severa, in timp ce in anumite zone s-au inregistrat temperaturi extrem de scazute, relateaza BBC News Coasta de est a Statelor Unite a fost deja lovita de…

- Autoritatile din metropola americana New York vor instala peste 1.500 de stalpi de securitate pe trotuare, pentru a proteja pietonii de eventuale atacuri teroriste cu vehicule, a anuntat miercuri primarul Bill de Blasio, relateaza site-ul televiziunii CNN. Este vorba despre o investitie…

- Membrii Familiei Regale Daneze au participat in prima zi a anului la Balul de Anul Nou, un eveniment ținut anual la Palatul Amalienborg din Copenhaga de sute de ani. Ținutele femeilor au fost cele care au impresionat, acestea amintind de hainele purtate de prințese in basme. Prințesa Mary a Danemarcai,…

- Pe perioada Sarbatorilor de Iarna, pe strazile Chisinaului vor circula mai putine troleibuze si autobuze. Directorul Regiei Transport Electric (RTEC), Gheorghe Morgoci, a declarat pentru IPN ca numarul troleibuzelor a fost redus cu 30 de unitati, fata de 300 de troleibuze cat sunt pe linie in regim…

- Batai in strada, farfurii sparte, “cenusa dorintelor” in pahare, papusi arse, monede ascunse in prajituri, hrana din belsug, dar si vizitarea si chiar dormitul in cimitire se numara printre obiceiurile pe care oamenii din diferite parti ale lumii le adopta de Revelion, sperand ca noul an sa le fie favorabil,…

- Cel putin 12 persoane, intre care un copil de un an, au murit intr-un incendiu care a izbucnit joi seara intr-un bloc de locuinte din cartierul Bronx, din New York. Mai multe persoane sunt ranite, patru dintre acestea fiind in stare critica. Este cel mai grav incendiu din oras din ultimii 25 de ani.…